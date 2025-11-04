Donald Trump amenaza con dejar sin fondos a Nueva York

A sus 73 años, Anthony Donovan lleva desde primera hora de la mañana en la calle, a pesar del frio, con un cartel en la mano en defensa de su candidato Zohran Mamdani, de 34 años recién cumplidos. Planea quedarse allí gran parte del día porque está retirado. ¨Soy la quinta generación neoyorquina¨, presume ante LA RAZÓN, aunque en realidad luego confiesa que nació en Alemania, en la base militar estadounidense donde estaba destinado su padre justo después de la Segunda Guerra Mundial. ¨Volví aquí a los tres años y crecí aquí, como Mamdani¨, asegura obviando que el candidato demócrata nació en Kampala, Uganda, y a los siete años se mudó a la Gran Manzana. Para Donovan lo único importante es que conoce esta ciudad y sus necesidades: ¨Yo no voto a un partido, a mí me interesan los problemas, como la guerra, por ejemplo, llevo toda la vida luchando en contra de la guerra, Vietnam o Gaza¨, otro de los motivos que le acerca al demócrata, que durante toda la campaña electoral ha defendido los derechos de los palestinos.

Donovan evita cargar contra Andrew Cuomo. Admiraba al padre del exgobernador y candidato independiente, Mario Cuomo, pero reconoce que ¨está harto de su arrogancia. Mario era una persona muy sociable, pero el hijo no se parece en nada, tiene demasiado ego¨ dice enfadado, es ¨un tipo egocéntrico¨. Mamdani, en cambio, le parece ¨abierto, honesto, alguien que disfruta de la gente y se interesa por otros grupos étnicos, otras religiones¨, dice asegurando que entiende la diversidad de la Gran Manzana porque ¨creció entre judíos, latinos, blancos y musulmanes, eso no se aprende en los libros, lo lleva en la sangre ¡es un verdadero neoyorquino!¨.

Este martes, al lado de Donovan, está Shannon Bly, una joven de 31 años nacida en Nueva York. Ninguno de los dos milita en la campaña del candidato demócrata, pero ayer salieron a la calle a seguir rascando votos a pocos metros de un colegio electoral en el bajo Manhattan. ¨Legalmente hoy no podemos estar más cerca¨, explica Donovan. Bly trabaja en un despacho de abogados, pero con su sueldo solo se puede permitir un pequeño estudio en el barrio de Chinatown. Para ella los detalles de la agenda socialista de Mamdani son importantes, pero lo que realmente mueve su voto es el hartazgo. ¨Estoy cansada de la política de siempre, y de todo, de que la vida sea tan cara para nosotros, esto no debería ser una lucha constante¨, se queja, ¨Mamdani es uno de los pocos políticos que nos ha dicho a los jóvenes, `los veo y estoy aquí para abordar estos problemas´¨.

Bly es consciente de que estas elecciones están marcadas por la reciente amenaza de Donald Trump de recortar los fondos federales de la ciudad si gana su candidato, y esta estrategia le enfada porque ¨no está bien, no puedes votar¨ con miedo, reafirma LA RAZÓN, ¨debes votar por algo en lo que crees¨. Tanto ella como Donovan son católicos, y no les importa que Mamdani se convierta en el primer alcalde musulmán porque Nueva York, aseguran, es precisamente eso, ¨diversidad¨.

No todos los votantes piensan igual. Richard Jones, empresario de 57 años, defiende a Cuomo sin matices ante LA RAZÓN, porque ¨necesitamos políticos con experiencia que frenen a Trump, sobre todo después de los momentos de locura que hemos vivido desde que ganó las elecciones hace hoy exactamente un año, el 5 de noviembre del 2024. Para él, igual que para otros muchos votantes moderados, estas elecciones van de quien será capaz de mantener el orden y proteger el territorio cuando Donald Trump apriete.

En cambio, para el presidente estadounidense, esta contienda electoral es un pulso ideológico. Zohran Mamdani, que se define como socialista, representa todo lo que republicano pretende frenar, una agenda de corte progresista que se aleja completamente de sus planes con servicios públicos, vivienda asequible y un giro fiscal a la izquierda que aumente los impuestos a las grandes fortunas. El demócrata critica la política exterior de Washington con la férrea defensa de los derechos de los palestinos y además promete enfrentarse al Gobierno federal si es necesario.

Trump ni siquiera respalda al candidato de su propio partido, Curtis Sliwa, con quien mantiene una guerra abierta desde hace años y en los últimos días antes de la votación se ha inclinado por un viejo enemigo, el exgobernador demócrata Andrew Cuomo. Un aliado incómodo pero su mejor opción. ¨Te guste o no Cuomo, en realidad no tienes opción¨, publicaba en sus redes sociales, ¨deben votar por él y esperar que haga un buen trabajo¨, decía tras su tímido apoyo. El incómodo respaldo no le hacía ninguna gracia a Cuomo, en una ciudad históricamente demócrata como Nueva York el apoyo del republicano solo puede restar votos, y se desmarcaba del presidente insistiendo que a pesar de las declaraciones ¨Trump no le había dado su apoyo¨ en estos comicios.

El resultado de estas elecciones – marcadas por la inflación golpeando los bolsillos de los votantes, un Gobierno federal parcialmente paralizado desde hace más de un mes y un país exhausto por la confrontación política - ya actúa como termómetro de lo que está por venir el próximo año, cuando se celebran las elecciones de medio término.