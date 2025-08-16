Portugalb5
Detenido un hombre de 28 años tras intentar violar a una mujer sin hogar de 61 años en Portugal
Un guardia de seguridad de la estación de tren intervino para evitar la agresión
Una mujer de 61 años sin hogar logró escapar de un peligroso intento de violación en la estación de tren de Massamá, ubicada en el municipio de Sintra, gracias a la oportuna intervención de un vigilante de seguridad. El suceso ocurrió el pasado 5 de agosto, según el comunicado oficial de la Policía Judicial (PJ) portuguesa.
El agresor, un individuo de 28 años, fue capturado inmediatamente después del ataque, que dejó a la víctima con claras evidencias de agresión. La rápida actuación del vigilante resultó fundamental para impedir que el incidente derivara en un crimen aún más grave.
Investigación y posibles conexiones con otros crímenes
La Policía de Seguridad Pública (PSP) de Sintra fue alertada de manera inmediata sobre el incidente. Debido a la naturaleza sexual del crimen, la PJ fue notificada para iniciar una investigación. El comunicado oficial destaca que se están examinando otros casos con características y modus operandi similares, lo que sugiere la posibilidad de que el detenido pueda estar relacionado con delitos previos en la zona.
El sospechoso fue puesto a disposición judicial para un primer interrogatorio que determinará las medidas cautelares aplicables. Las autoridades han hecho un llamamiento a la ciudadanía para mantenerse alerta y compartir cualquier información sobre comportamientos sospechosos que puedan representar un riesgo para la población de la zona.
