Dos individuos atacan un coche a machetazos en Wakefield (Reino Unido)

Dos individuos armados con machetes atacaron un automóvil aparcado frente al pub "Swan with Two Necks" en Wakefield (Reino Unido) alrededor de las 10 p.m. del pasado sábado. Los agresores no solo causaron daños significativos al vehículo, rompiendo el parabrisas y arrancando un espejo lateral, sino que también intentaron atacar el establecimiento, tratando de romper las ventanas con las hojas afiladas de sus armas.

Dos clientes del pub se enfrentaron a los agresores. Uno de ellos utilizó un vaso para golpear en la cabeza a uno de los atacantes, mientras que el otro, armado con un taburete, impactó al segundo agresor en la espalda. Gracias a la intervención de estos individuos, lograron contener la amenaza antes de que la situación se volviera aún más peligrosa.

Los agresores, identificados como Haroon Khan y Mohammed Khan fueron arrestados en relación con el incidente y enfrentan cargos de intento de causar lesiones graves y alteración del orden público. Haroon Khan también se enfrenta a acusaciones de delitos de orden público de carácter racial. Ambos comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Leeds y fueron detenidos hasta su próxima audiencia en el Tribunal de la Corona de Leeds programada para el 5 de febrero.