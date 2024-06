Los dos rivales y los árbitros aplauden la propuesta de paz para Gaza: ¿por fin una buena noticia?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes por sorpresa una propuesta de plan de paz para la Franja de Gaza lanzada por Israel, avalada por la Casa Blanca y que podría no ser mal recibida por Hamás. La nueva baza negociadora abrió de improviso un pequeño agujero de esperanza en el túnel en el que se ha metido la región de Oriente Próximo desde los ataques de Hamás el 7 de octubre y la posterior invasión israelí. ¿Estamos en la antesala de una buena noticia, la primera en ocho meses?

Si consideramos la reacción tanto de los implicados en el conflicto como los árbitros encargados de no echar más leña al fuego (aunque no siempre lo consigan) la primera impresión es mejor que en intentos anteriores.

De momento, el grupo islamista palestino Hamás aseguró que ve "positivamente" la propuesta de tregua anunciada por el presidente Biden, en lo que se refiere a un "alto el fuego definitivo, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la reconstrucción de Gaza y el intercambio de prisioneros".

En un comunicado, recogido por la agencia Efe, el grupo terrorista dijo estar dispuesto a tratar de forma constructiva cualquier plan que incluya estos puntos, poco después de que Biden anunciarA desde la Casa Blanca un esquema para una tregua por fases que permitiría la liberación de los rehenes israelíes en el enclave y, más adelante, el fin de las hostilidades.

No obstante, Hamás dejó claro que sus requisitos para una tregua no han cambiado, y que incluyen la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave, el retorno de los palestinos desplazados a sus hogares y la reconstrucción de Gaza.

La propuesta anunciada por Biden, que ya ha sido enviada a Hamás a través de la intermediación de Catar, tendría tres fases, en las que se sucederían varios intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos, mientras las tropas se retiran gradualmente del enclave y se pone en marcha un plan de reconstrucción.

Israel autoriza el borrador de tregua

El segundo actor, Israel, trasladó por medio de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que había autorizado a sus negociadores el borrador de tregua para liberar a los secuestrados.

No obstante, dejó claro que la guerra no terminará hasta que Israel no logre su objetivo de eliminar las capacidades militares y de Gobierno de Hamás en Gaza.

Naciones Unidas y la Unión Europea apoyan el acuerdo

Los organismos internacionales, encargados de hacer de árbitros en este complicado conflicto, se han volcado con la propuesta, la única que de momento está sobre la mesa. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que espera que lleve a un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a fin de que haya una paz duradera en el enclave palestino.

"Durante meses, el secretario general ha presionado para lograr un alto el fuego, un acceso humanitario pleno y sin restricciones y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza", ha indicado la oficina de Guterres en un breve comunicado.

Por último, la Unión Europea dio su respaldo a la propuesta con el argumento de que "es crucial que esto abra espacio para conversaciones sobre una solución a largo plazo, en particular un cese permanente de las hostilidades y la retirada de las fuerzas israelíes, así como la reconstrucción de Gaza", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la red social X.

El ex primer ministro belga se mostró "agradecido por los esfuerzos de Estados Unidos, en cooperación con socios clave, en particular Qatar y Egipto" para lograr esta propuesta.

"El sufrimiento debe cesar", subrayó Michel, que hizo "un llamamiento a todas las partes para que aprovechen esta oportunidad de paz".

En el mismo sentido se expresó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"Todo nuestro apoyo a la hoja de ruta del presidente Biden para un alto el fuego duradero y la liberación de rehenes que conduzcan a un cese permanente de las hostilidades y la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a que comiencen los esfuerzos de reconstrucción. La guerra tiene que terminar ahora", dijo Borrell también en X.

Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró "totalmente de acuerdo con el presidente Biden en que la última propuesta es una oportunidad importante para avanzar hacia el fin de la guerra y el sufrimiento civil en Gaza".

"Este enfoque de tres pasos es equilibrado y realista. Ahora necesita el apoyo de todas las partes", dijo la exministra de Defensa alemana.

La propuesta israelí anunciada por Biden comenzaría con una fase de seis semanas de alto el fuego total, la liberación de algunos rehenes y la retirada parcial del Ejército de Israel.

Durante esas seis semanas, Israel y Hamás deberían negociar los detalles de la segunda fase, que implicaría "el final permanente de las hostilidades", la liberación del resto de rehenes, incluidos soldados, y la retirada del Ejército israelí de la Franja, detalló Biden.

Según el mandatario estadounidense, esta segunda etapa necesitaría una negociación muy intensa, de manera que "el alto el fuego continuará vigente siempre que las conversaciones se mantengan", dijo.

La tercera y última fase comprendería un "gran plan de reconstrucción" del enclave palestino y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados.

El grupo islamista palestino Hamás dijo que ve "positivamente" la propuesta de tregua.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que la guerra no terminará hasta que Israel no logre su objetivo de eliminar las capacidades militares y de Gobierno de Hamás en Gaza.