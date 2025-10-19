EEUU advierte de "informes creíbles" de una "inminente" violación del alto el fuego por parte de Hamás

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado que existen "informes creíbles" que advierten de una violación "inminente" del alto el fuego en la Franja de Gaza por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) debido a sus ataques contra la población civil del enclave palestino, por lo que se han puesto en contacto con los países firmantes del acuerdo de paz. Así informaba EuropaPress.

"Este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado emitido este sábado. Se trata de una advertencia ya realizada por las autoridades estadounidenses durante esta semana en medio de la violencia que ha estallado entre miembros de Hamás y milicias rivales en varias zonas de Gaza.

"Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir y matarlos", mencionó este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, el Departamento de Estado ha amenazado con "medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego", en caso de que el movimiento islámico no cese sus ataques.

"Estados Unidos y los demás garantes seguimos firmes en nuestro compromiso de garantizar la seguridad de los civiles, mantener la calma sobre el terreno y promover la paz y la prosperidad para el pueblo de Gaza y la región en su conjunto", reza el comunicado. Desde el inicio del alto el fuego entre Hamás e Israel para Gaza, medios palestinos han informado de que el grupo habría detenido y ejecutado a "un gran número" de miembros de milicias rivales surgidas durante la ofensiva israelí en la Franja y a las que acusa de ser "colaboradoras" de las autoridades israelíes.