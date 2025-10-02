Encuentran el cadáver de una mujer oculto tras una pared secreta en una casa en California

Las autoridades de Vallejo, en el estado de California, EE UU, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Renia Lewis, una joven de 28 años residente en Berkeley, que había sido reportada como desaparecida. El descubrimiento se produjo en el ático de una vivienda, oculto tras una pared secreta, durante una segunda inspección con orden judicial.

El principal sospechoso, Douglas Irwin Shaw, de 41 años, fue detenido en su lugar de trabajo y, según fuentes policiales, confesó su implicación en el crimen. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel del condado de Solano, acusado formalmente de asesinato.

La vivienda fue descrita por familiares como propia de un acumulador, con espacios saturados de objetos y estructuras modificadas. La prima de la víctima, Latoya Lewis, reveló que el cuerpo estaba escondido “detrás de un muro secreto”, lo que dificultó su localización inicial.

El jefe de policía, Jason Ta, calificó el caso como “un acto de violencia desgarrador y sin sentido”, y expresó el compromiso del cuerpo policial con la familia. En el proceso de búsqueda se activó una Alerta Ebony, utilizada en casos de desaparición de personas afrodescendientes en circunstancias sospechosas.

La investigación sigue abierta, con el objetivo de esclarecer los móviles del crimen y reconstruir la cronología completa de los hechos. Un equipo de intervención comunitaria ha comenzado a ofrecer apoyo psicológico a los vecinos afectados por el impacto del caso, que ha conmocionado a la comunidad local.