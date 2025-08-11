Encuentran el cuerpo de una mujer en una zona de pesca en Tailandia: estaba atada a dos mancuernas de cemento

Un inquietante escenario ha sido desvelado en la costa tailandesa de Phang Nga, donde el cuerpo sin vida de una mujer ha sido encontrado atado y sumergido bajo las aguas, sujeto por dos pesados lastres de hormigón. El macabro hallazgo ha ocurrido el viernes 9 de agosto, cuando pescadores locales han divisado el cadáver cerca del puerto de Ban Tha Yai.

Testigos presenciales, profundamente impactados por el descubrimiento, han alertado inmediatamente a las autoridades. Equipos de rescate y personal policial se habrían desplazado rápidamente al lugar para evaluar la situación, encontrándose con un panorama desolador y misterioso.

Según los primeros informes, la identidad de la víctima permanece en el anonimato, sin que se haya podido establecer su nacionalidad o lugar de procedencia. Los investigadores han notado que la mujer vestía pantalones cortos grises y una camiseta marrón de cuello redondo, detalles que hasta el momento no han facilitado su identificación.

Investigación en proceso

Los investigadores manejan la hipótesis de que el cuerpo llevaba aproximadamente dos días sumergido antes de ser descubierto. Un elemento particularmente estremecedor es la pesada cadena que rodeaba su cuello, asegurada a los lastres de hormigón, lo que sugiere un intento premeditado de ocultar cualquier evidencia.

El teniente de policía Pheerawit Chaichanyut, responsable de la investigación, ha declarado enfáticamente: "Este es un caso extremadamente grave que estamos tratando como un potencial asesinato. La forma en que el cuerpo ha sido anclado demuestra una clara intención de ocultamiento".

Las autoridades han dispuesto la realización de una autopsia exhaustiva para determinar las causas precisas de la muerte. Simultáneamente, se está revisando el material de videovigilancia del puerto y zonas aledañas en busca de pistas que esclarezcan el misterioso suceso.

Un dato adicional que aumenta la tensión investigativa es la reciente aparición de otro caso similar en la provincia de Rayong, donde se ha encontrado el cuerpo de otra mujer dentro de una maleta, lo que podría sugerir un patrón criminal.

La comunidad local se encuentra profundamente conmocionada a causa del incremento de estos sucesos violentos, generando una atmósfera de zozobra y temor. Las autoridades han realizado un llamamiento público para que cualquier persona con información relevante se comunique con la policía, en un esfuerzo por esclarecer este macabro misterio y hacer justicia por la víctima.