Un enviado israelí dice que el acuerdo de alto el fuego en Gaza podría ser similar a la tregua de 2023

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado que el alto el fuego que se negocia con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la Franja de Gaza estos días y que permitiría la liberación de rehenes podría ser similar a la tregua alcanzada entre las partes en noviembre del año pasado.

"Esperamos que (la liberación) sea en una etapa porque queremos ver a todos los rehenes de vuelta en casa, pero quizá no sea en una sola etapa. Será similar a lo que vimos en el pasado hace más de un año con un alto el fuego en el que al mismo tiempo se libere a los rehenes", ha dicho Dannon en declaraciones desde Nueva York.

El objetivo, por tanto, sería "fundamentalmente el aspecto humanitario", así como la liberación de rehenes enfermos y ancianos. "Esperamos poder llegar a un acuerdo. Después de muchas negativas por parte de Hamás, esperamos tener noticias antes de las vacaciones de Janucá y Navidad", ha agregado.

No obstante, el enviado de Israel ante la ONU se ha mostrado cauto ante este posible cronograma. "Por nuestra experiencia, no puedo tener certeza (en que se logrará). Porque en el pasado hemos tenido negociaciones, pensábamos que teníamos acuerdos y se les ocurrieron nuevas demandas con nuevos nombres de presos a liberar", ha zanjado.

Rechazo al acuerdo "por fases"

Un grupo de familiares de los rehenes secuestrados por Hamás en Gaza --que respalda la gestión del Gobierno respecto a la ofensiva en el enclave palestino-- ha instado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a no llegar a un acuerdo "por fases".

"Si planean otro acuerdo con etapas y fases, en el que no sabemos si recuperaremos a nuestros seres queridos, y si planean caer nuevamente en la trampa de Hamás, nos opondremos a cualquier acuerdo que ponga en peligro a los rehenes", ha señalado el grupo, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El acuerdo de noviembre de 2023 establecía como objetivo la liberación de 50 rehenes retenidos en Gaza a cambio de 150 presos palestinos, si bien fue prorrogado varios días más gracias a la acción de los mediadores y se logró liberar a más de un centenar de secuestrados por las milicias palestinas, así como a casi 250 reos.

Hamás asaltó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 dejando 1.200 israelíes muertos y 240 rehenes, por lo que las autoridades israelíes iniciaron una ofensiva contra el enclave que se ha cobrado la vida de 45.100 palestinos. Además, alrededor de 800 palestinos han muerto a manos de las fuerzas de Israel y en ataques perpetrados por colonos desde entonces en Cisjordania y Jerusalén Este.