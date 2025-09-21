"Es un espacio natural, no un circuito": impiden una concentración de motos de agua en el Mar Menor

La Guardia Civil y Capitanía Marítima intervinieron en una concentración no autorizada de motos de agua en la playa de Los Alemanes, en el kilómetro 1 de La Manga del Mar Menor. La actuación, ordenada por la Delegación del Gobierno, tuvo como objetivo evitar daños en un entorno natural especialmente sensible, catalogado como zona de anidamiento de aves.

La operación conjunta se activó tras detectar una convocatoria difundida por redes sociales. En el dispositivo se retiraron diez embarcaciones náuticas y catorce caravanas instaladas ilegalmente en la orilla. Los agentes procedieron al desalojo de la zona, identificaron a los participantes y abrieron expedientes sancionadores por ocupación irregular.

“El Mar Menor es un espacio natural y no un circuito”, declaró Francisco Lucas, delegado del Gobierno, subrayando la necesidad de preservar el frágil equilibrio ecológico de la laguna. La intervención contó con el respaldo de denuncias ciudadanas que alertaron sobre la actividad ilegal.

Durante el operativo, algunos asistentes mostraron resistencia inicial, aunque finalmente acataron las órdenes. Capitanía Marítima sancionó las embarcaciones, mientras la Guardia Civil trasladó el caso a Costas para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.

La actuación fue presentada como una medida preventiva para salvaguardar los recursos naturales del Mar Menor, y recibió el apoyo público del secretario general del PSRM, quien destacó el compromiso institucional con la conservación medioambiental.

Aunque no se han detallado las sanciones impuestas, las autoridades insisten en que la prioridad era evitar cualquier actividad que pudiera alterar el ecosistema.