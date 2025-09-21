Un niño de 9 años pasaba los días solo en un bar: la policía destapa un caso brutal de abandono infantil en Italia

En Monza, al norte de Italia, un niño de 9 años fue encontrado pasando días enteros solo en un bar del barrio San Rocco, sin supervisión adulta ni acompañamiento familiar. Su presencia habitual en el establecimiento llamó la atención de los trabajadores y vecinos, quienes finalmente alertaron a las autoridades.

La Unidad de Intervención Rápida acudió al lugar y trasladó al menor a la comisaría de Via Marsala, donde se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del abandono. El niño permanecía largas horas en el bar, en lo que se ha descrito como una situación de desamparo extremo.

Las pesquisas revelaron una estructura familiar desatendida. La madre, de nacionalidad peruana, declaró inicialmente que trabajaba en Milán, aunque luego se confirmó que se encontraba en Roma. También se identificó a un hermano de 19 años y una hermana de 15, que vivían sin supervisión clara.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Monza y la Fiscalía de Menores de Milán fueron activados para coordinar medidas de protección. En un primer momento, los hermanos fueron entregados al mayor de edad, y posteriormente la madre se presentó en la comisaría para hacerse cargo de los tres.

La Fiscalía evalúa posibles cargos por abandono de menores, mientras las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la colaboración entre policía, servicios sociales y el sistema judicial para prevenir casos similares