Una española que viajaba en la flotilla habría mordido a uno de los médicos de la prisión israelí, según la prensa hebrea

Aunque 21 españoles que viajaban en la flotilla rumbo a Gaza ya han vuelto a España, todavía quedan otros tantos ciudadanos encarcelados en la prisión de máxima de seguridad de Ketziot. En estos momentos, varios medios hebreos, como Ynet, aseguran que una de las ciudadanas españolas habría protagonizado un suceso con los servicios médicos de la cárcel.

Los medios hebreos citan a un portavoz del Servicio Penitenciario de Israel, que asegura que "uno de los miembros de la flotilla Sumud con rumbo a Gaza, ciudadana española, ha mordido a un miembro del personal médico de la prisión de Ketziot al acabar un reconocimiento médico previo a su liberación este lunes".

Según el Servicio Penitenciario de Israel, la facultativa ha resultado levemente herida y ha recibido atención médica, mientras que los funcionarios de la prisión continuaron atendiendo a la "atacante", de la que no ha trascendido ni su identidad ni la naturaleza de su estado de salud. Se espera que Israel continúe liberando a otra tanta de decenas de ciudadanos encarcelados cuando a principios de semana fueron interceptados en aguas internacionales a varias millas náuticas de Gaza.

El mismo portavoz del Servicio Penitenciario Israel ha asegurado que es "muy grave cualquier acto de violencia contra cualquier miembro" de dicho organismo, y ha remarcado que "todo esto se está tratando conforme a la ley".