El Estado Islámico anuncia que ahora "masacra" a los cristianos de África

¿En qué consiste “masacrar” a un ser humano? Habrá que preguntárselo a los yihadistas del Estado Islámico (Daesh, Isis) en Mozambique, que lo han anunciado, pero, dada la brutalidad de estos individuos, es fácilo de imaginar. “Con el éxito de Allah, los soldados del Califato arrestaron a un cristiano cerca de la aldea de Namicol en el área de Macomia y lo masacraron, y toda la alabanza es para Allah”, es lo que cuentan en sus redes sociales, sin dar más detalles.

Hace unos días, eran nueve cristianos en el Congo y otro Mozambique los asesinados, en esta interminable serie de asesinatos dentro del genocidio que se desarrolla en África..

Más suerte tuvieron lo de otro poblado, que pudieron huir a tiempo, lo que no impidió a los terroristas cebarse con sus bienes. “Con el éxito de Allah, los soldados del Califato atacaron ayer la aldea de Nakioto en la zona de Memba de Nampala (Mozambique) y quemaron una iglesia y más de 100 casas de cristianos, luego regresaron sanos y salvos a sus ubicaciones y toda la alabanza es para Allah”.

Sin duda hay otros “genocidios y “flotillas” que suscitan más interés periodístico y esa es la realidad porque la actualidad es la que manda. Pero eso no significa que se olvide lo que ocurre en África, que se deje a estos seres humanos olvidados a su suerte y que sigan siendo “masacrados” sencillamente porque profesan una religión distinta de la de sus verdugos.