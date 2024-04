El Estado Islámico anuncia que "hemos vuelto" con más fuerza tras el atentado de Moscú

El Estado Islámico (ISIS, DAES) ha aprovechado la matanza que perpetro en los alrededores de Moscú para, a través de su publicación oficial, hacer un balance del crimen, perpetrado, según cuentan, por cuatro terroristas, tres encargados de los ametrallamientos y el otro de las bombas incendiarias. Por lo que dan a entender, todos ellos fueron apresados y llevados a un bosque, donde escenificar lo que el premier Putin pretendió sin éxito: Implicar a Ucrania y a otras naciones, aunque, al final tuvo que reconocer la evidencia después de hacer confesar a los terroristas, en apariencia salvajemente torturados (no hay justificación para estas conductas, pero acababan de asesinar a casi 200 personas inocentes), que no eran otra cosa que sicarios que habían actuado por dinero. Reductos de la antiguo propaganda soviética que ya no cuela ni para consumo interno

Al hilo de estos hechos, el portavoz de la banda yihadista Abu Hudhayfah Al-Ansari se ha despachado en el mismo semanario con un mensaje de 7.440 palabras en el que hace historia de ISIS y establece un programa de futuro, que no es otro que proseguir con la muerte y la destrucción, con especial incidencia en el genocidio de los cristianos.

El atentado les ha espoleado, sobre todo frente a sus rivales por yihadismo mundial, más preocupados en dar el pésame por la muerte del hermano del que fuera su cabecilla, Ayman Al Zawahiri, que por reconocer el fallecimiento de éste individuo en una acción de los Estados Unidos en Kabul, donde se escondía al ampararo de los talibanes. Mientras, mantienen el vacío de poder mientras Isis avanza, en el plano operativo y en el mediático.

Ansari hace referencia al décimo aniversario de la Fundación de Daesh, en 2014, el particular “paraíso” que montaron en Siria e Irak, lo que “asombró al mundo”. “El dilema de la guerra se extendió por todas partes, en Jorasán (Afganistán), Pakistán, África Occidental y Central, Mozambique, el Sahel, Somalia y el intercambio de Asia...”, dice.

“Gracias a Dios, salvó a generaciones de jóvenes musulmanes de nacer bajo las banderas del mundo y la ignorancia, y demolió los ídolos de las novias como la paz, el patriotismo y la democracia, una vez se convirtió en yihad y nacionalismo, y protegió el saqueo común de los democráticos y nacionalistas”. Hasta que llegó la derrota territorial, cuatro años más tarde, e ISIS optó por algo tan antiguo como la guerra de guerrillas, en la que, estadísticas aparte blasonadas por los que prefieren vivir ignorante ante el mal, no les va mal. Y potenciar sus franquicias en distintas partes del mundo.

Por el ello, el portavoz terrorista se extiende en saludar a sus “soldados” en Asia, Siria, Irak, Somalia, Yemen, Sinaí, Libia, Túnez, el Cáucaso y otros. “Recuerden que la yihad se lleva a cabo como un compositor, este es el destino del secreto adulto y el gobierno de Dios Todopoderoso; es una etapa, así que renueve todas las casillas pasadas por ella antes de sus intenciones y agudice su motivación”, pontifica.

Tras recordar el atentado perpetrado en Kerman (Irán) y los cometidos contra Rusia, con especial mención al de Moscú y al derribo en su día de un avión de pasajeros sobre el Sinaí, hace un llamamiento atacar a los cruzados y a los judíos en todas partes, especialmente en América y la Europa cruzada, así como en el pequeño estado judío de Jerusalén y los territorios palestinos”. Mensaje en el que se han quedado los medios, cuando el contenido del "sermón" es más preocupante.

“Señalamos a la juventud musulmana, y este es el mensaje de aquellos que están confundidos en las tierras de la infidelidad, que se sienten atraídos por los tipos de deseos y sospechas. Aquellos que están afligidos por su nación y no saben a dónde ir el duelo, los ves venir a veces y a veces en tamaño. Vas a venir a las arenas de la yihad en el Estado Islámico, ven y sé consciente del despertar de tus hermanos para creer en tu religión y ganar el más allá y el más allá”. Necesitan nuevos terroristas sobre el terreno.

Otro de los objetivos que se marca el ISIS es el de la liberación de los campamentos de refugiados, donde están muchos de sus familiares tras la derrota del Califato en 2019: “Hemos escuchado la noticia de la brutal campaña lanzada por los cruzados, que son apóstatas, con el apoyo de mujeres castas en el campo de Al-Hol, donde los bastardos del PKK intimidaron a los creyentes débiles. La espada es más fiel al hierro, excepto las noticias de los libros. Y el cofre no sana los cuellos, ni el derramamiento de sangre, ni el esparcimiento de las cosas por causa de los puros. ¡Oh soldados de los califas en Damasco! Oh leones de confusión y ternura, si recibís este discurso nuestro, llevarlo a vuestro enemigo, así que tomad vuestras armas y salid a por los líderes e investigadores del PKK y de los carceleros. Muéstrales el horror de tu ira y tu tentación a los síntomas de los musulmanes”. Marca claramente el próximo objetivo.

Finaliza con una amenaza expresa a los Estados Unidos y al anuncio de que la “guerra” no ha hecho otra cosa que empezar. “¡Oh cruzados, oh judíos, oh incrédulos todos! Pensabas que tu guerra con el estado del Califato había terminado. Caíste en tus propias manos y anulaste tus intrigas, pero el Califato volvió cada vez más fuerte que el anterior”.