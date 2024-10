El Estado Islámico se plantea usar túneles como los de Hamas si consolidan territorios en el Sahel

El Estado Islámico (Daesh, Isis) se plantea en un futuro, si es que llega a consolidar territorios en el Sahel africano, la utilización de túneles al estilo de Hamás, según se desprende de discusiones que mantienen sus militantes en las redes sociales. En otros lugares, es imposible e innecesario, aunque recuerdan que cuando tuvieron el califato en Irak y Siria los usaban para protegerse de los ataques aéreos.

La eficacia criminal demostrada por sus enemigos ancestrales, los chiitas a través de Hamas, ha llamado la atención de los sunitas de Daesh, que sueñan con volver a lograr un califato, en este caso en el Sahel. Expertos antiterroristas han señalado a LA RAZÓN que, pese a parecer una quimera, lo que ocurre en esta zona africana es realmente preocupante, sobre todo después de la retirada de las tropas occidentales, y que bastaría con que Isis tomara una de las capitales para dar el primer paso hacia esa meta.

Uno de los participantes en los foros aporta una información: “El análisis de imágenes satelitales realizado por el IISS muestra que los hutíes (también chiitas) están atrincherándose y creando nuevas instalaciones militares subterráneas mucho más grandes que podrían reforzar su protección en caso de un conflicto futuro”.

“Es necesario hacerlo en un terreno controlado y no en un terreno aleatorio, porque ¿de qué sirve un sistema de túneles si no lo controlas?”, le replica otro. “Creo que es una buena idea, pero el problema es que, lamentablemente, los muyahidines no pueden construir redes de túneles tan grandes y complejas, excepto en el Sahel, debido a la falta de control territorial".

“Sí, las redes de túneles subterráneos han causado claramente a los cruzados y a los judíos problemas importantes. Para atacar los túneles necesitan entrar en combate cuerpo a cuerpo, y como son cobardes no lo harán. En su lugar, necesitarán bombas antibúnkeres que son más caras que las bombas normales, más pesadas para cargar y transportar, etcétera. Por lo tanto, los túneles deberían ser buenos, porque los obligan a reducir la velocidad y retrasar sus avances y los obligan a entrar en arriesgados enfrentamientos cuerpo a cuerpo con los muyahidines. Y todos sabemos que los cruzados son muy, muy vacilantes cuando se trata de enfrentarnos en combate cuerpo a cuerpo, especialmente sin apoyo aéreo. Tienen miedo de los istishadis (suicidas), por lo que rara vez entran en un túnel. Lo único que tienen es bombardear la tierra".

"Así que es una buena estrategia. Hay un general kaafir (infiel) chino que escribió un montón de estrategias y las recopiló en un libro llamado "El arte de la guerra". Una de las estrategias es comprender al enemigo y comprenderse a uno mismo. La otra estrategia es aprovechar el terreno y la tierra. Así que sabemos que el enemigo es fuerte cuando tiene apoyo aéreo y débil cuando se enfrenta a corta distancia con poca visión. Sabemos que somos fuertes en enfrentamientos a corta distancia sin ataques aéreos. Sabemos que nuestra fuerza es la tierra y su fuerza es el aire. Sabemos que Alá ha hecho que la tierra sea resistente, así que aprovechamos las redes de túneles”.

Y añade una nueva idea: “Siempre me pregunté por qué los muyahidines no utilizan enormes globos de gas con materiales inflamables y explosivos para detener el tráfico aéreo o restringir el espacio aéreo. Se usó en la Primera Guerra Mundial cuando vieron aviones de guerra por primera vez. También colocaron cadenas entre dos globos a cierta distancia, cuando pasaba un avión, se enredaban o sucedía algo (...) Pero ya no funciona hoy en día porque los aviones a reacción vuelan a gran altitud. Leí que el ejército iraquí está usando Cessna, que no vuelan a grandes altitudes. Por supuesto, no tiene efecto contra aviones a reacción, pero contra aviones propulsados como helicópteros o Cessna, también debería funcionar contra cohetes entrantes”.