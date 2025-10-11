Estados Unidos crea una nueva Fuerza de Tarea Conjunta para luchar contra el narcotráfico

El Mando Sur de Estados Unidos ha anunciado este viernes la creación de una nueva Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con el objetivo de incrementar las capacidades del país a la hora de combatir el narcotráfico en el marco de la ofensiva estadounidense contra supuestas embarcaciones que transportaban droga en el Caribe que ha supuesto una escalada de tensión con Venezuela, a quien acusan de estar detrás del tráfico de drogas, informa Europa Press.

"Por orden del Presidente, el Departamento de Guerra está estableciendo una nueva Fuerza de Tarea Conjunta antinarcóticos en el área de responsabilidad del Mando Sur para aplastar a los cárteles, detener el veneno y mantener la seguridad de Estados Unidos. El mensaje es claro: si trafican drogas hacia nuestras costas, los detendremos en seco", ha asegurado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Este destacamento aspira a aumentar la capacidad del Ejército de Estados Unidos para "detectar, desmantelar y desmantelar las redes de tráfico ilícito con mayor rapidez y profundidad, junto con nuestros homólogos estadounidenses y de países socios", en palabras de almirante del Mando Sur, Alvin Holsey.

Los efectivos de la FTC realizarán labores de vigilancia e identificación de patrones en el tráfico de drogas y contarán con mayor capacitación para que la respuesta al crimen sea más eficaz, algo que también se pretende alcanzar mejorando la coordinación entre fuerzas federales, estatales e, incluso, de otros países.

"Este es principalmente un esfuerzo marítimo, y nuestro equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interdicciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito, defender el estado de derecho y, en última instancia, proteger mejor a las comunidades vulnerables aquí en el país", ha sostenido un comandante de la futura FTC.