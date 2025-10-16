¿Qué santo se celebra hoy, 16 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, jueves 16 de octubre

Santa Eduvigis de Andechs

San Galo de Arbon

San Gerardo Majella

Santa Margarita María Alacoque: Vida y pontificado

Santa Margarita María Alacoque nació el 22 de julio de 1647 en la pequeña aldea de Verosvres, Francia. Desde su infancia, mostró un carácter piadoso y una inclinación hacia la vida religiosa, a pesar de que su vida estuvo marcada por sufrimientos y enfermedades. A los 24 años, ingresó en el convento de la Orden de la Visitación de Santa María, en Paray-le-Monial.

Durante su vida religiosa, Margarita experimentó visiones místicas, la más importante relacionada con el Sagrado Corazón de Jesús. En 1673, Jesús se le apareció y le mostró su corazón rodeado de llamas, una imagen que simbolizaba su amor inmenso por la humanidad. En estas revelaciones, Margarita fue encomendada a propagar la devoción al Sagrado Corazón, un símbolo del amor divino. Aunque sus visiones inicialmente no fueron comprendidas ni aceptadas por sus superiores, con el tiempo, su mensaje fue apoyado por el sacerdote jesuita San Claudio de la Colombière.

Su vida estuvo marcada por una entrega total a la devoción del Sagrado Corazón, impulsando la práctica de la Hora Santa y la festividad dedicada al Sagrado Corazón, que hoy es una de las devociones más extendidas en la Iglesia católica.

Canonización y legado

Santa Margarita María Alacoque fue canonizada el 13 de mayo de 1920 por el Papa Benedicto XV. Su canonización fue el reconocimiento formal de la Iglesia a su santidad, pero más allá de esto, fue clave para legitimar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción se convirtió en una de las más importantes del catolicismo, y su influencia se ha extendido a nivel mundial, especialmente en la espiritualidad familiar y la vida consagrada.

Su legado se traduce en una renovación de la espiritualidad centrada en el amor y la misericordia de Cristo. A través de ella, la Iglesia fomenta la confianza en el amor divino y la reparación de los pecados a través de la devoción y el sacrificio. Las prácticas devocionales, como la consagración al Sagrado Corazón y la celebración de la fiesta en su honor el primer viernes de cada mes, están directamente conectadas con sus visiones y mensajes.

Exilio y muerte

A diferencia de otros santos, Margarita María Alacoque no sufrió un exilio físico, pero vivió un “exilio” emocional y espiritual dentro de su propio convento. Durante los primeros años de su vida religiosa, fue incomprendida y criticada por sus compañeras y superiores debido a las visiones que recibía. Estas experiencias místicas, que luego serían reconocidas como auténticas, provocaron desconfianza y rechazo, haciéndole vivir un largo periodo de aislamiento dentro de su comunidad.

A pesar de estas pruebas, Margarita mantuvo una fe inquebrantable y una profunda humildad, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de las almas. Falleció el 17 de octubre de 1690, a los 43 años, en el convento de Paray-le-Monial. Tras su muerte, su mensaje comenzó a ser más aceptado y reconocido, lo que llevó a la expansión de la devoción al Sagrado Corazón por todo el mundo católico.