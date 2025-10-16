La izquierda radical de Francia fracasa en su moción de censura contra el gobierno de Lecornu

La Asamblea Nacional francesa ha rechazado la moción de censura presentada por el partido de izquierda radical La Francia Insumisa contra el gobierno encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu. A pesar del intento de la oposición, la moción no logró la mayoría absoluta necesaria para derribar al joven ejecutivo nombrado por Emmanuel Macron en las últimas semanas.

La votación arrojó un resultado de 271 votos a favor, insuficientes para alcanzar el umbral de 289 votos necesarios para destituir al gobierno, mientras que 18 diputados votaron en contra.

Inmediatamente después de este primer rechazo, la Asamblea Nacional procedió a votar una segunda moción de censura. Esta nueva iniciativa fue presentada conjuntamente por la Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, y la Unión de la Derecha por la República.