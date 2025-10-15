Se ofrece para volver meses después de que el Atlético de Madrid rescindiera su contrato

Aunque aún le restaba un año de contrato con el Atlético de Madrid, el club rescindió el contrato de Saúl Ñíguez el pasado mes de julio poco después de que éste regresase de su cesión al Sevilla. Si bien el centrocampista de 30 años firmó hasta 2028 con el Flamengo, equipo que dirige Filipe Luís, cuestionado al respecto reconoció que le gustaría volver al conjunto rojiblanco.

“Claro que quiero volver, pero no creo que se dé. Claro que volvería, estaría en Madrid, en mi casa. En mi club, el que me ha dado la vida. Llevo desde los 12 años. Poder y ayudar es bonito. Ahora estoy en Flamengo, muy contento, desde el primer día me han mostrado un cariño enorme, desde el día de mi presentación. No me lo esperaba para nada, no he demostrado nada al club, solo he jugado siete u ocho partidos”, dijo Saúl Ñíguez en El Larguero.

El centrocampista ilicitano aseguró no estar molesto con Diego Simeone por dejar de contar con él sino agradecido al argentino por haber ido de cara. No lo fue Andrea Berta, ahora director deportivo del Arsenal.

“La temporada que yo me iba a ir vino y me dijo que no contaba conmigo, él mismo hasta se sorprendió de cómo le contesté, solamente le agradecí. Es difícil decirle a un jugador que lleva tantos años contigo: ‘Oye, el año que viene prefiero que no estés. Prefiero contar con otros jugadores’. Le puedes echar cosas en cara, pero yo fue todo lo contrario. ‘Míster, me has dado la oportunidad de cumplir mi sueño, de jugar en el Atlético de Madrid, me has enseñado un montón, gracias’. ‘Me buscaré mi camino, si me puedes ayudar en eso…’. Siempre he ido de cara, hay otras personas que no han ido de cara y es lo que más daño me ha hecho personalmente”, indicó.

El malestar de Saúl Ñíguez con Andrea Berta

Por último, sobre Andrea Berta, señaló: “Andrea Berta, no fue totalmente sincero conmigo, incluso he visto pruebas. Luego él me decía que no, pero he visto pruebas, le decía que no me mintiera. Todo eso me dolió, porque si hubiese hecho las cosas bien conmigo, se hubiera sentado conmigo, hubiésemos hablado a la cara y hubiésemos buscado una solución…”.