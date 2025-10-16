Precio de la luz hoy, jueves 16 de octubre, por horas: el momento clave para poner la lavadora

Se mantiene estable el precio de la electricidad este jueves 16 de octubre si se compara con lo visto en los últimos días. El precio medio de la luz para este jueves 16 de octubre ha registrado un ligero repunte de céntimos, situándose en los 109,88 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según informa el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 16 de octubre?

Como es de esperar, los momentos más caros del día en el pool eléctrico son aquellos en los que el sol está escondido. Por ejemplo, entre las 08:00 y las 09:00 horas, cuidado al hacer el desayuno: en ese lapso el MWh está cotizado en el mercado mayorista en 152,89 euros. De nuevo, al caer la tarde, a partir de las 18:00 horas, la luz volverá a subir. El peor momento será entre las 20:00 y las 21:00 horas, con la luz en los 153,47 euros por MWh.

Por el contrario, entre las 12:00 y las 17:00 será un buen momento para aprovechar y, si no tienes más remedio, hacer ese consumo eléctrico que necesitas, ya sea encender el lavaplatos, poner el horno o hacer la colada en la lavadora. A partir del mediodía el MWh caerá por debajo de los 80 euros, registrando un pronunciado valle entre las 14:00 y las 15:00 horas donde el MWh se paga en el mercado mayorista a 70,44 euros.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 16 de octubre