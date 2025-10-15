El episodio final de 'Stranger Things': 2 horas y nada de verlo en cines, pese a los deseos de los hermanos Duffer

Recientemente hemos conocido la duración exacta de los cuatro primeros episodios de Stranger Things 5, que llegarán a Netflix el 27 de noviembre y cuya extensión oscila entre los 54 y los 83 minutos. Sin embargo, el cierre definitivo de la serie, tal y como han revelado los hermanos Duffer en una reciente entrevista con Variety, será mucho más ambicioso.

El último episodio, que pondrá punto y final a una de las producciones más exitosas de la historia de la plataforma, tendrá una duración aproximada de dos horas, y es, en palabras de sus propios creadores, "básicamente una película".

Alma de largometraje

Se tratará de un desenlace pensado para ofrecer una experiencia completa a los espectadores y cerrar de manera épica y satisfactoria todas las tramas abiertas desde el inicio de la serie en 2016. "Es básicamente una película de dos horas. El final está lleno de acción, emoción y cierre, y sentimos que merecía ese formato", explican los Duffer en la entrevista.

Aseguran además que el episodio anterior, aunque también extenso, no alcanzará esa envergadura, y es que tenían "claro desde hace tiempo que el último debía sentirse como todo un evento", añaden.

Netflix se lo pierde (y los cinéfilos también)

Una celebración que, por desgracia para los fans más entusiastas, no podrá verse en cines, a pesar de que los directores habían propuesto a Netflix la posibilidad de un estreno limitado en salas, incluso por un solo fin de semana.

La compañía, sin embargo, rechazó la idea, manteniendo su política de lanzar todo su contenido exclusivamente en streaming. "Hablamos de la posibilidad de que se proyectara en cines, aunque fuera solo por una semana, porque visualmente está hecho para la gran pantalla. Pero Netflix no hace eso", lamenta Matt Duffer. Aunque en teoría la película de Peaky Blinders, que no será el final de los Shelby como ya sabemos, sí debería de llegar a las salas.

Esa negativa ha sido, de hecho, uno de los motivos por los que los hermanos Duffer decidieron no renovar su contrato de exclusividad con la plataforma tras finalizar Stranger Things. Como se conoció recientemente, los cineastas han firmado con Paramount para desarrollar su primer largometraje para cines.

"Nos encantaría hacer algo para la gran pantalla. Es algo que siempre hemos querido. Y si íbamos a hacerlo, tenía que ser ahora", afirma Matt Duffer, subrayando que el final de la serie ha sido concebido con una escala cinematográfica en mente. Tras el primer bloque el 27 de noviembre y el segundo el 26 de diciembre, el final de Stranger Things se podrá ver en España el 1 de enero de 2026 a partir de las 2 de la madrugada.