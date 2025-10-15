Dani Arce, bronce europeo en 3.000 obstáculos tres años después

El burgalés Dani Arce recibió este miércoles la confirmación oficial de la Federación Europea de Atletismo de que recibirá la medalla de bronce de los 3.000 metros obstáculos del Europeo de Múnich 2022 tras la suspensión por dopaje de Ahmed Abdelwahed.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ya avanzó el pasado mes de mayo la suspensión del italiano Ahmed Abdelwahed, que dio positivo por meldonium, un medicamento indicado para tratar tratar problemas cardíacos pero que, como modulador metabólico, está incluido en la lista de productor prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Dos semanas después de concluido el campeonato se supo del positivo de Abdelwahed y dieciséis meses después la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció la suspensión de cuatro años. El italiano recurrió, en mayo de este 2025 se confirmó el castigo y este miércoles la Federación Europea confirmó la medalla de bronce de Dani Arce.

El atleta español fue cuarto en la final de 3.000 obstáculos y se quedó sin podio en Múnich. Primero fue el finlandés Topi Raitanen, segundo Abdelwahed y tercero otro italiano, Osama Zoghlami. La suspensión de Abdelwahed permite a su compatriota colgarse la plata y a Dani Arce el bronce.

"Esta carrera te merecías haberla terminado en el podio. No fue así pero tres años después European Athletics nos lo ha confirmado. Recibirás tu medalla y serás medallista continental de bronce", informó en sus redes sociales la Real Federación Española de Atletismo.