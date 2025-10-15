Toros y TV
El último gran fin de semana de la temporada se vive en televisión en abierto
Canal Sur, Castilla-La Mancha Media, Á Punt y Punt 3 despiden el año taurino con festejos de alto nivel y presencia de Victorino Martín
El fin de semana del 18 y 19 de octubre marca uno de los últimos grandes capítulos de la temporada taurina 2025. Diversas cadenas autonómicas como Canal Sur, Castilla-La Mancha Media, À Punt y Punt 3 apuestan por una intensa programación taurina que reúne tanto a figuras del toreo como a jóvenes promesas en sus primeras grandes citas.
La Feria de San Lucas de Jaén —última feria de la temporada española— será retransmitida por Canal Surcon un cartel de máximo interés: toros de Victorino Martín para Curro Díaz, El Cid y David Galván. Un festejo de aroma clásico y hierro legendario para cerrar el calendario de corridas.
El domingo, el foco se reparte entre los tradicionales bous al carrer en la Comunidad Valenciana y la gran final de los Circuitos de Novilladas de la Fundación del Toro de Lidia, que reunirá en Sanlúcar de Barrameda a los novilleros triunfadores de las cinco comunidades participantes. El festejo será retransmitido en una triple emisión conjunta por Canal Sur, Castilla-La Mancha Media y À Punt.
La televisión vuelve a confirmar su papel protagonista en la promoción y visibilidad del mundo del toro, ofreciendo una programación que combina tradición, competencia y futuro.
Programación taurina del 18 y 19 de octubre de 2025 en televisión:
Sábado 18 de octubre
- 17:30 h – Canal Sur Televisión. Jaén, Feria de San Lucas. Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, El Cid y David Galván.
Domingo 19 de octubre
- 11:00 h – Punt 3. La Vall d’Uixó (Castellón), Bous al Carrer. Toro de Victorino Martín, de nombre "Planetario", nº28. Peña “Lo Búnker” y de José Enrique Fraile de Valdefresno, "Mariposito", nº6. Peña “Paga y Calla”.
- 18:00 h – Canal Sur Televisión / Castilla-La Mancha Media / À Punt. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Final de la Liga Nacional de Novilladas. Novillos de Fuente Ymbro para Tomás Bastos (Extremadura), Álvaro Serrano (Madrid), Carlos Tirado (Andalucía), Ruiz de Velasco (Castilla y León) y Mario Vilau (Valenciano).
