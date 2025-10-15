El último gran fin de semana de la temporada se vive en televisión en abierto

El fin de semana del 18 y 19 de octubre marca uno de los últimos grandes capítulos de la temporada taurina 2025. Diversas cadenas autonómicas como Canal Sur, Castilla-La Mancha Media, À Punt y Punt 3 apuestan por una intensa programación taurina que reúne tanto a figuras del toreo como a jóvenes promesas en sus primeras grandes citas.

La Feria de San Lucas de Jaén —última feria de la temporada española— será retransmitida por Canal Surcon un cartel de máximo interés: toros de Victorino Martín para Curro Díaz, El Cid y David Galván. Un festejo de aroma clásico y hierro legendario para cerrar el calendario de corridas.

El domingo, el foco se reparte entre los tradicionales bous al carrer en la Comunidad Valenciana y la gran final de los Circuitos de Novilladas de la Fundación del Toro de Lidia, que reunirá en Sanlúcar de Barrameda a los novilleros triunfadores de las cinco comunidades participantes. El festejo será retransmitido en una triple emisión conjunta por Canal Sur, Castilla-La Mancha Media y À Punt.

La televisión vuelve a confirmar su papel protagonista en la promoción y visibilidad del mundo del toro, ofreciendo una programación que combina tradición, competencia y futuro.

Programación taurina del 18 y 19 de octubre de 2025 en televisión:

Sábado 18 de octubre

17:30 h – Canal Sur Televisión. Jaén, Feria de San Lucas. Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, El Cid y David Galván.

Domingo 19 de octubre