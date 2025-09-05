Estuvo 27 años en prisión por un crimen que no cometió… y ahora la verdadera asesina confiesa

Brian Hooper Sr., de 54 años, ha sido liberado tras pasar más de 27 años en prisión por un crimen que no cometió. Su historia dio un giro inesperado cuando Chalaka Young, considerada durante años la testigo estrella del caso, confesó en una carta manuscrita que ella fue quien asesinó a Ann Prazniak, de 77 años.

Young explicó que su confesión surgió tras un proceso de recuperación personal y una nueva perspectiva espiritual. En su misiva, admitió haber mentido durante el juicio original y ofreció detalles precisos que la vinculan directamente con el crimen, desmantelando así la base sobre la que se construyó la condena de Hooper.

Los documentos judiciales presentados en la revisión del caso revelaron múltiples elementos que respaldaban la inocencia de Hooper. Cuatro testigos originales se retractaron de sus declaraciones incriminatorias, y los informes forenses arrojaron serias dudas sobre la versión oficial sostenida durante décadas.

La fiscal del condado de Hennepin, EE UU, Mary Moriarty, reconoció públicamente la injusticia cometida. Su oficina no solo apoyó la anulación de la condena, sino que expresó un profundo pesar por los años perdidos de Hooper. “Nunca podremos devolverle el tiempo, pero sí podemos reconocer el error y trabajar para que no se repita”, declaró.

La organización Great North Innocence Project fue clave en el proceso de liberación, acompañando a Hooper en cada paso y documentando las fallas del sistema que lo mantuvieron tras las rejas durante casi tres décadas.

La posibilidad de que Chalaka Young enfrente cargos por asesinato permanece abierta, añadiendo un nuevo capítulo a esta historia de redención, dolor y búsqueda de justicia.