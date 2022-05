¿Ha llegado el momento de expulsar a Hungría de la UE?

-Von der Leyen ha propuesto un embargo total sobre el petróleo ruso en seis meses. ¿Cuál es la clave para lograr una aprobación unánime por parte de los países europeos?

-La clave del éxito en todo esto es la diplomacia y las medidas de creación de consenso tras bambalinas. Von der Leyen necesita ser paciente. Debe entender que ciertos países se enfrentan a retos diferentes. Algunos pueden llegar a la fecha límite actual, mientras que otros pueden necesitar dos años, no seis meses. Es mejor para la UE moverse lentamente y en conjunto que arriesgarse a una ruptura de la unidad. Casi todo el mundo lo entiende así. Mientras naciones como Alemania ya están listas para apoyar esta propuesta, Hungría y Austria todo lo contrario. La crisis, como todos sabemos, supone tanto un peligro como también una oportunidad. Si Orban resulta ser un obstáculo para la unidad de la UE en este asunto, ¿quizás haya llegado el momento de expulsar a Hungría de la UE?

-Parece que Von der Leyen busca aislar totalmente a Rusia al excluir a Sberbank, el banco más grande de Rusia, de Swift. ¿Qué medidas puede tomar Putin al respecto al ver que Bruselas busca debilitar su capacidad financiera?

-No se debe permitir que ningún banco ruso se beneficie de la membresía en el sistema Swift mientras las tropas de Putin siguen matando a ucranianos. Putin ha intentado sin éxito cambiar al equivalente chino del Swift. Sinceramente, creo que no hay nada que el presidente ruso pueda hacer en este sentido.

-Bielorrusia inició ejercicios militares por sorpresa en la frontera con Ucrania. ¿Cree que el país liderado por Lukashenko se unirá a Rusia en la guerra?

-Lukashenko es capaz de cualquier cosa. ¡Y no es de extrañar! Es vulnerable en casa y Putin es su único escudo protector. Pero no está ciego: ha podido comprobar que Rusia no ha logrado la rápida victoria que esperaba en Ucrania. Es por eso que el mandatario bielorruso no ha hecho casi nada, hasta ahora, militarmente hablando. También entiende que Putin anhela construir un imperio ruso. Si conquista Ucrania, Bielorrusia podría ser el próximo en la lista. Esta es otra razón por la que Lukashenko quiere ayudar a Putin, pero no demasiado. La situación actual beneficia a sus intereses.

-¿Aprovechará Putin la celebración del Día de la Victoria para declarar formalmente la guerra a Ucrania? ¿Qué puede pasar después del 9-M?

-El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que deberíamos esperar simplemente otro desfile militar, no una gran declaración el próximo 9 de mayo. Peskov es un claro mentiroso, pero en esta ocasión me inclino a creerle.