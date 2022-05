Las siete vidas políticas de Manuel Valls

Enfrentado con el Partido Socialista (PS), la formación en la que militaba desde los 17 años, y decepcionado con su salto a la política municipal barcelonesa, Manuel Valls no renuncia a sus ambiciones políticas. El ex primer ministro francés será candidato en las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio por la República en Marcha (LREM), el partido del presidente Emanuel Macron. En concreto, Valls competirá por la 5ª circunscripción de los franceses residentes en el exterior, que corresponde a Portugal, España, Andorra y Mónaco.

A sus 60 años, el hijo del pintor catalán Xavier Valls, tiene una dilatada carrera política a sus espaldas. Alcalde de Evry, una pequeña localidad situada al sur de París, durante más de una década y elegido por primera vez diputado de la Asamblea Nacional en 2012, se presentó a las primarias socialistas de 2011 y perdió frente a François Hollande, que, sin embargo, le eligió como portavoz de su campaña presidencial en 2012. Ya en el Elíseo, el presidente francés le nombra ministro del Interior, cargo desde el que defendió con mano dura a la República frente al terrorismo yihadista y la delincuencia.

En 2014 y con una popularidad a la baja, Hollande eligió a Valls primer ministro para dirigir junto al entonces desconocido ministro de Economía, Emmanuel Macron, sus impopulares reformas económicas. Un giro a la derecha que abrió un abismo insalvable entre el ambicioso jefe de Gobierno y el sector más izquierdistas del grupo socialista en la Asamblea Nacional.

Enfrentado con Macron por ser el “delfín” político de Hollande, Valls decide abandonar Matignon a finales de 2016 para centrarse en su segundo intento de ser candidato del Elíseo al PS. Sin embargo, vuelve a perder las primarias frente al izquierdista y ex ministro Benoît Hamon. Decepcionado con su partido por no asumir el giro a la derecha que propugnaba, se niega a hacer campaña por Hamon y pide el voto por Macron. «El Partido Socialista está muerto, pero no así sus valores, por lo que debe ser superado», llegó a decir.

Tras la victoria electoral del ex banquero de Rotschild y el descalabro del PS (un 6,3% de votos en la primera vuelta), Valls trata de sumarse a la nueva mayoría presidencial, pero no es investido candidato por no cumplir las condiciones impuestas por el partido de Macron, que, sin embargo, en un gesto de magnanimidad, decide no presentar a ningún candidato en la circunscripción de Essone, donde es elegido Valls por la mínima, solo 139 votos frente a su rival izquierdista en segunda vuelta.

Con todo, la vida de diputado raso pareció aburrir al ex primer ministro, que en septiembre de 2018 decidió dejar su escaño en el Parlamento francés para dar un salto a la política catalana como candidato a la Alcaldía de Barcelona en coalición con Ciudadanos. Los resultados electorales no cumplieron las expectativas de Valls, que permaneció como concejal de la Ciudad Condal hasta 2021, cuando dimite y decide volver a Francia.

De vuelta en Francia y sin cargo político que ostentar, el ex dirigente socialistas se prodiga como comentarista políticos en las cadenas de televisión y publica dos libros, “Sin una gota de sangre francesa” en 2021 y “Zemmour, el antirepublicano” en enero pasado, donde desmonta las posiciones políticas del líder ultra y candidato a las recientes elecciones presidenciales Éric Zemmour.

En sus declaraciones públicas no oculta su deseo de volver a la primera línea de la política del país vecino. Reconoce que “me gusta gobernar” y presume de su “amor al servicio público y la política”. Toda una declaración de principios para convertirse en ministro en el Gobierno con acento de izquierdas que ha prometido Macron para su segundo mandato.