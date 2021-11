Éric Zemmour, azote del islam y la corrección política, lanza su candidatura a las presidenciales de Francia

El ensayista y polemista Éric Zemmour se presentó este martes como candidato a los comicios presidenciales franceses de abril de 2022, un anuncio con el que el ultraderechista puso fin a meses de rumores. “Durante mucho tiempo me contenté con mi papel de periodista y escritor, me decía que cada uno a su papel. Pero ya no es cuestión de reformar Francia, sino de salvarla. He decidido presentarme a la elección”, dijo en un mensaje de vídeo grabado y retransmitido en sus redes. Su primer mitin de campaña tendrá lugar el domingo en la sala Zénith de París, un encuentro que estaba programado desde mediados de noviembre y que se celebrará un día después de que el partido conservador Los Republicanos elija a su aspirante para esos comicios.

Zemmour, un ex periodista que ha sido condenado por incitar al odio, se convierte en el principal contendiente para desafiar a Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, por un lugar en una segunda ronda contra el presidente Emmanuel Macron. Las elecciones presidenciales en Francia son a dos vueltas. Su crítica acerada sobre el Islam y la inmigración lo ha convertido en una figura polarizadora, obteniendo apoyo tanto de la base de votantes de Le Pen como de la derecha conservadora dominante.

Después de un ascenso meteórico en las encuestas de opinión en las últimas semanas, con varias encuestas que pronosticaban que llegaría a la segunda vuelta de las elecciones, su popularidad ha estado cayendo. En esta etapa, la mayoría de los sondeos pronostican que Macron y Le Pen se enfrentarán en la segunda ronda el próximo abril. Pero Zemmour superó a Le Pen durante un tiempo, y la carrera por el número dos sigue siendo pareja en algunos sondeos.

“Hasta ahora, fue un calentamiento. La verdadera carrera comienza”, decía un correo electrónico de un portavoz de los “Amigos de Eric Zemmour”, enviado a sus seguidores antes de la publicación del video. La campaña de Zemmour se ha estancado después de varios contratiempos. Uno fue el fin de semana, cuando fue fotografiado haciéndole la peineta a un manifestante tras una concurrida manifestación de campaña en Marsella. También demandó a la revista de cotilleos “Closer” después de publicar que Zemmour estaba esperando un bebé con su principal asesora política.

Zemmour haciendo la peineta a un manifestante FOTO: Twitter Twitter

Las encuestas de opinión también muestran que ha sorprendido a algunos votantes con comentarios provocativos, desde decir que no se debería dar a los niños nombres que suenen extranjeros hasta afirmar que el gobierno francés que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial había protegido a los judíos. Y ha perdido el respaldo de algunos partidarios de alto perfil, dicen los medios franceses. Zemmour aparecerá en el programa de noticias insignia de TF1 el martes por la noche, un paso tradicional para los candidatos.