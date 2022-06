“Theresa May tuvo que dimitir seis meses después de la moción porque no controlaba el partido”

LA RAZÓN conversa con Kevin Hickson, profesor Departamento de Política de la University of Liverpool, sobre el futuro del primer ministro conservador, Boris Johnson, tras someterse a una moción de censura de su propio partido por el “Partygate”.

¿Qué posibilidades hay de que Boris Johnson sobreviva como primer ministro incluso si gana la moción de censura? Theresa May fue derrocada cinco meses después de ganar un voto de censura...

Creo que es probable que Johnson sobreviva al voto de censura, pero el hecho de que se celebre la votación es perjudicial en sí mismo, ya que deja de manifiesto que varios parlamentarios han estado dispuestos a firmar cartas de censura contra el primer ministro. Por lo tanto, está dañado incluso si sobrevive como sucedió con Theresa May y, en mi opinión, es poco probable que asista a las próximas elecciones generales como el líder tory.

¿Quiénes son los principales candidatos para reemplazar a Boris Johnson?

Los líderes obvios de hace unos meses han perdido apoyo desde entonces, en particular el canciller de Hacienda, Rishi Sunak. Sube discretamente el ministro de Defensa, Ben Wallace, que es muy apreciado dentro del partido y considerado competente.

¿Cuáles son los principales errores cometidos por el primer ministro en su mandato?

Boris Johnson ha logrado éxitos significativas como: lograr una victoria aplastante en las últimas elecciones generales de 2019, en las que ganó escaños para el Partido Conservador que no habían ganado anteriormente, ha completado el Brexit y se ha alejado de manera decisiva la política conservadora de las ideas de libre mercado que han dominado la formación desde los tiempos de Margaret Thatcher. La duración de este último giro depende de quién sea el nuevo líder. Sus errores también son bien conocidos: su gestión de Downing Street, la incompetencia general y las fiestas durante los confinamientos de covid.

¿Puede explicar por qué este voto es tan común en Reino Unido y qué puede pasar más allá de los números?

Un procedimiento de no confianza está bien establecido y los conservadores han tendido a deshacerse de los líderes una vez que se vuelven impopulares. Según las reglas del partido, un líder que gana un voto de confianza está a salvo de ese desafío durante 12 meses. Si los rebeldes obtienen 133 votos, a Johnson le habrá ido tan mal en la papeleta electoral como a Theresa May en 2018. Theresa May se vio obligada a renunciar unos seis meses después de la moción de censura porque sintió que había perdido el control del partido.