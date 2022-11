“La pérdida de Jersón es la mayor humillación a Putin”

¿Cómo va a afectar la victoria ucraniana de Jersón al curso de la guerra?

Es la mayor victoria para las fuerzas ucranianas porque Jersón ha sido la única capital regional que los rusos consiguieron conquistar en los primeros compases de la invasión en febrero. Desde el punto de vista militar, va a permitir al Ejército ucraniano conseguir varios objetivos interesantes. Primero, puede liberar una buena parte de los soldados destinados en Jersón y reorganizarlos en otros puntos calientes del frente de batalla. Segundo, el fuego de artillería puede ahora concentrarse en la destrucción de los sistemas de suministro, en concreto, se puede atacar la principal vía logística para las fuerzas rusas en Crimea.

Washington ve en la retirada de las tropas rusas de Jersón una oportunidad para las negociaciones. ¿Está de acuerdo?

Ucrania no puede aceptar las negociaciones con Putin hasta que las tropas rusas no se retiren de todos los territorios ocupados incluyendo la península de Crimea. El presidente Zelenski ha dicho públicamente cuáles son las condiciones para abrir un diálogo con Rusia. Desde el punto de vista militar es absolutamente inútil abrir negociaciones en el momento en el que estás consiguiendo estas victorias tan importantes sobre el terreno. La moral de tu enemigo está totalmente destrozada después de estas pérdidas como ocurrió con Járkiv en octubre. No veo esta posibilidad ni tampoco veo apetito alguno por parte de las autoridades ucranianos para emprender este proceso.

¿La pérdida de esta capital es la mayor humillación para Putin?

Sí. Sobre todo después de que hace un mes y medio decidiese anexionarse las cuatro regiones ucranianas orientales que ni siquiera, como se ha puesto de relieve ahora, controlaba. La pérdida de Jersón va a aumentar el malestar interior contra el presidente ruso y va a cuestionar su capacidad de liderar la guerra. Las consecuencias políticas pueden ser muy serias y se puede haber ahora en los mensajes de Telegram.

Y ¿qué significa para la población ucraniana?

Para los ucranianos es una inyección de moral. La población lleva esperando la reconquista de Jersón desde este verano, cuando el presidente Zelenski anunció una contraofensiva. La misión se ha cumplido con éxito. En las ciudades de Odesa y Mikolai pueden estar más tranquilos pues eran los siguientes objetivos de las fuerzas rusas en su intento de crear un corredor terrestre hasta Transnistria (Moldavia). Odesa es una ciudad clave para los ucranianos. El único puerto en el Mar Negro desde donde salen todas nuestras mercancías. Por tanto el intento de Rusia de cortar la salida de Ucrania al mar ha terminado. En estos momentos la nación ucraniana está todavía más unida y cree todavía más en su victoria final. La victoria de Jersón incrementa nuestro espíritu de victoria y nuestras ganas de seguir atacando a las tropas rusas hasta expulsarlas de nuestro territorio.

Desde el punto de vista militar, ¿qué supone la derrota de Jersón?

El Ejército ucraniano va a continuar con su contraofensiva para obtener más éxitos y como he mencionado antes las fuerzas acumuladas en Jersón pueden ahora enviarse a otras puntos calientes en particular en la región de Zaporiyia. Probablemente las fuerzas ucranianas traten de seguir atacando las líneas de suministro rusas y la zona este de la región que está controlada por las tropas de ocupación. El Ejército ucraniano no se va a detener y va a tratar de obtener nuevas victorias antes de que llegue el duro invierno. No se pueden esperar negociaciones políticas después de que se hayan producido tantos asesinatos y tanta destrucción. Ucrania como nación no va a permitir conversaciones de paz con Putin después de que haya producido tanto dolor y haya cruzado tantas líneas rojas.