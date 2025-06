Ni el Amazonas ni el Volga: este es el río que atraviesa más países del mundo

Muchos son los ríos que se encuentran a lo largo del planeta, algunos de ellos de gran envergadura y conocidos por ser los más largos, anchos o caudalosos del mundo. Son casos como el Nilo, el Amazonas o el Volga, los de mayor longitud de sus respectivos continentes. Sin embargo, ninguno de ellos es el río que pasa por más países alrededor del mundo, y a diferencia de los que muchos piensan, se trata de un río de Europa bastante conocido, siendo algunos de sus tramos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el único de la Tierra que atraviesa diez países en su recorrido.

Se trata del Danubio, que con sus casi 3.000 kilómetros (2.857 para ser exactos), es conocido como el "río más internacional del mundo", y es que su importancia como vía de transporte radica es que atraviesa diez países diferentes: nace en la famosa selva negra de Alemania, y desde el país germano, pasa por Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania, desembocando en el mar Negro, en la delta del Danubio situada entre la ciudad costera rumana de Dobruja y la provincia ucraniana de Odesa.

Esto le permite ser el segundo río más largo de toda Europa, solo por detrás del conocido Volga, que pese a su extensa longitud, solo atraviesa Rusia. Eso sí, todo alrededor de la "parte europea" del país exsoviético, es decir, en su parte occidental. En cualquier caso, el Danubio sería considerado el más largo de la Unión Europea.

Un río con una importante historia que le rodea, pues en la antigüedad era usado como una frontera natural del Imperio Romano. A día de hoy, alimenta numerosos sistemas hidroeléctricos y proporciona agua potable a varios de los países que recorre. También sus aguas son navegables, lo que permite el comercio marítimo y el tránsito de personas, mientras que es un ecosistema vital para una variada fauna acuática que incluye carpas, salmones o truchas.

Asimismo, tiene más de cien afluentes importantes, como el Tisza, el Sava o el Prut, así como decenas de ciudades importantes como Bratislava, Budapest, Viena o Belgrado (capitales de países por los que cruza) están bañadas por este río, lo que deja estampas impresionantes.

Esto lleva a que muchos de sus tramos sean considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo la delta del Danubio, sino también los cascos históricos de Regensburg, Budapest y Viena, la reserva natural de Srébarna, las limes del Danubio (frontera del Imperio Romano en la zona, con restos de fortificaciones y asentamientos) o el tramo del Paisaje cultural de Wachau.

En este contexto, el segundo río que más países atraviesa sería el Nilo, que con sus más de 6.800 kilómetros de longitud, fluye de sur a norte de África y pasa por hasta nueve países: Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán, Etiopía y Egipto, desembocando en el mar Mediterráneo.

Por su parte, el Amazonas, río más caudaloso del mundo, pasa por ocho países, aunque según Panel Científico por la Amazonia, serían nueve si se cuenta la Guayana Francesa (que teóricamente, haría que las fronteras de Francia también sean cubiertas por este accidente geográfico.

El Yangtsé (de China, Asia) o el Darling (en Australia, Oceanía), ríos más largos de sus respectivos continentes, también tienen una longitud bastante elevada, pero no lo suficiente para pasar por una gran variedad de países, algo que hace que el Danubio no tenga "competidor" no solo en Europa, sino en el resto del mundo.