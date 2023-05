"Carlos III no es amado por el pueblo británico como lo fue su madre pero sí inspira respeto"

¿Es Carlos III un rey querido?

Según una encuesta de YouGov de 2023: En el Reino Unido el 97% ha oído hablar de Carlos. Su índice de popularidad es del 55%. No gusta al 17% del público y el 25% se muestra neutral respecto a Carlos. Esto implica que Carlos no es necesariamente amado por el público británico, pero es ampliamente respetado. En comparación, su madre, la reina Isabel, era muy querida y respetada. Según una encuesta de YouGov en el año de su muerte, en 2022, el 97% del público británico había oído hablar de la reina, su índice de popularidad rondaba el 80%, sólo le caía mal al 5% y el 12% era neutral.

Entre los puntos fuertes de Carlos figuran una amplia gama de intereses que van desde el cambio climático, la agricultura, la medicina alternativa, la conservación y la arquitectura moderna. Sus puntos débiles, según sus detractores, dicen que el rey es débil, vanidoso, entrometido y demasiado político para el papel de soberano. Sin embargo, sus partidarios destacan su amabilidad con la gente y su interés por diversas causas.

¿Goza de buena salud la monarquía británica en estos momentos de transición?

Una encuesta de Ipsos publicada a finales de abril de 2023 reveló que el 49% del público pensaba que Carlos estaba haciendo un buen trabajo, frente al 9% que pensaba lo contrario. Casi un tercio no tenía ninguna opinión al respecto. El nivel de aprobación es inferior al 61% del pasado septiembre, después de que sucediera a su madre, la reina Isabel II. Una encuesta de la BBC de finales de abril de 2023 también reveló que una gran mayoría de los británicos más jóvenes -el 70% de entre 18 y 35 años- dicen «no estar interesados» en Carlos ni en la monarquía. Esto es preocupante para el futuro de la monarquía en Reino Unido. Por lo tanto, una vez se puede concluir que Carlos no es necesariamente amado por el público británico de la misma manera que lo fue su madre, la reina Isabel II, pero que inspira cierto respeto en la sociedad británica.

¿Será Carlos III más propenso a intervenir en la política nacional que su madre?

Como príncipe de Gales, Carlos era una figura pública de fuertes opiniones sobre muchos temas. No ocultaba sus puntos de vista sobre temas tan diversos como el cambio climático, la agricultura, la medicina alternativa, la conservación y la arquitectura moderna. Como siempre, insistió en que sus opiniones eran personales y no «monárquicas». Pero no dejaban de ser opiniones. En cambio, como monarca ha tenido que contener sus opiniones. Tiene que permanecer neutral y por encima de la política, como es tradición en la Constitución británica en lo que respecta al papel constitucional del monarca. El monarca mantiene una audiencia semanal con el primer ministro en condiciones de absoluta confidencialidad, lo que también exige que el monarca sea apolítico públicamente.