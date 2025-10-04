Dos hombre mueren en Francia por culpa de las fuertes tormentas provocadas por la borrasca Amy

La borrasca Amy dejó un devastador saldo de dos víctimas mortales en el norte de Francia, producto de las condiciones climáticas adversas que azotaron la región. Dos hombres perdieron la vida en circunstancias dramáticas provocadas por los intensos vientos y tormentas, que afectaron especialmente a las zonas costeras e interiores.

Las autoridades reportaron a la agencia AFPdos sucesos fatales: un ahogamiento en Étretat y un accidente por caída de rama en l'Aisne. En Étretat, un hombre de 48 años perdió la vida mientras se bañaba, víctima de las condiciones marítimas impredecibles. Los equipos de rescate debieron esperar hasta la bajamar para recuperar su cuerpo, debido a la imposibilidad de intervenir con seguridad durante las primeras horas. Según la prefectura de Seine-Maritime, “las condiciones no permitían una intervención inmediata” y fue necesario esperar a que el mar descendiera para acceder al lugar del accidente.

En el departamento de l'Aisne, otro trágico suceso enlutó a la región. Un conductor de 25 años falleció tras la caída de una gran rama de árbol sobre su vehículo, mientras circulaba por una carretera departamental. La pasajera resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital de Amiens para recibir atención médica inmediata. La prefectura confirmó que “la víctima murió en el acto” y que los servicios de emergencia actuaron con rapidez para asistir a la joven herida.

Las autoridades meteorológicas mantuvieron vigilancia naranja en varios departamentos, incluyendo Hauts-de-France y Seine-Maritime. Météo-France informó sobre una depresión procedente de las islas británicas que generó ráfagas de viento significativas. Los registros alcanzaron los 131 km/h en Cap-de-la-Hève, 122 km/h en Dieppe, 112 km/h en cap Gris-Nez y 102 km/h en Boulogne-sur-Mer. En el interior, las ráfagas oscilaron entre 90 y 100 km/h, con puntas de hasta 110 km/h.

La tempestad provocó disrupciones eléctricas y de circulación. En Normandía, Enedis, empresa responsable de la distribución eléctrica en gran parte del territorio francés, reportó hasta 5.000 hogares sin electricidad, cifra que descendió a 2.000 durante la mañana, aunque se produjeron nuevas averías posteriormente. Las autoridades implementaron limitaciones de velocidad en autopistas y carreteras nacionales de Hauts-de-France hasta las 20:00 horas. Météo-France anticipó una atenuación de la borrasca para primeras horas de la noche, aunque advirtió sobre posibles chubascos tormentosos.