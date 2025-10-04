Hong Kong se prepara para la posible llegada del tifón Matmo y extiende el estado de alerta hasta el domingo

El Observatorio de Hong Kong elevó la señal de alerta número 3 a las 12:20 horas del sábado, iniciando un periodo de vigilancia intensiva ante la aproximación del tifón Matmo. Según las previsiones actuales, el ciclón tropical alcanzará su punto de mayor proximidad a la ciudad durante las primeras horas del domingo, manteniéndose a más de 300 kilómetros al suroeste de Hong Kong.

A las 21:00 horas, el tifón Matmo se ubicaba aproximadamente a 380 kilómetros al sur de Hong Kong, según los datos proporcionados por las autoridades locales.

El sistema meteorológico se desplaza en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 25 kilómetros por hora a través de la parte norte del Mar de China Meridional, y se prevé que intensifique gradualmente su fuerza en las próximas horas.

Medidas de prevención y estado actual del tifón

Los meteorólogos han señalado que, a menos que los vientos con fuerza de temporal se acerquen al delta delRío Perla, la probabilidad de que Hong Kong experimente vientos sostenidos con esa intensidad es relativamente baja. Esta evaluación permite mantener el nivel de alerta 3, que indica vientos fuertes o expectativa de los mismos, pero sin alcanzar aún la categoría de señal más elevada.

El tifón Matmo, cuyo nombre significa "lluvia intensa" en la lengua de Guam, se ha convertido en la duodécima tormenta en activar una alerta en Hong Kong durante este año. Esta cifra representa la mayor cantidad de sistemas tropicales en alerta desde 1946.

Mientras tanto, el Departamento de Servicios de Drenaje ha implementado medidas preventivas ante la posibilidad de inundaciones. Sus equipos han intensificado las inspecciones en aproximadamente 240 puntos vulnerables a inundaciones por obstrucciones en toda la ciudad, con el objetivo de completar las labores de limpieza para reducir los riesgos asociados a las lluvias torrenciales que podría generar el fenómeno meteorológico.