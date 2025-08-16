Este hábito podría convertirte en la pesadilla de cualquier hostelero: "Hay gente que no tiene vergüenza"

Un estudio de Nisbets revela que 37 millones de británicos han robado al menos un vaso de un pub, y 3 millones poseen colecciones completas de cristalería sustraída. El 77% de los bares reporta pérdidas de vajilla, indicando un problema sistemático. Este hábito, percibido como "inocente" por algunos clientes, representa un golpe económico brutal: cada vaso cuesta entre 3 y 7 euros, y el robo masivo genera pérdidas sectoriales de 150 millones de euros anuales.

"Un agujero negro en las finanzas"

Jeremy Clarkson, dueño del pub The Farmer's Dog en Oxfordshire, vivió en carne propia el problema: perdió 104 copas en un solo día. "La gente cree que por comprar una cerveza tiene derecho a llevarse el vaso", denunció. Odette Gibson, copropietaria del Angel of Bow en Londres, confirma el impacto: "Perdemos 500 euros en copas cada seis semanas. Es una pesadilla económica que obliga a subir precios". Callum Murphy, del Newman Arms, añade que las tankardas metálicas para su cóctel Black Velvet son robadas sistemáticamente.

Gibson relata incluso haber perseguido en silla de ruedas a clientes que se llevaban copas, mientras Murphy destaca que muchos "no entienden el coste para un pequeño negocio".

Hosteleros urgen a abandonar la mentalidad de "una copa no importa": cada vaso robado encarece las pintas y amenaza la supervivencia de los locales. Como resume un dueño en Reddit: "Las certezas de la vida son la muerte, los impuestos y los clientes que roban copas".