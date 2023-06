Las frases más célebres y polémicas de Silvio Berlusconi

El ex primer ministro Silvio Berlusconi protagonizó a lo largo de su dilatada carrera política y empresarial varias polémicas y eran habituales sus salidas de tono. Estas son algunas de sus frases más llamativas ordenadas cronológicamente.

1993. "A veces me gustaría echarme a un lado y que otras personas se hicieran cargo. Me viene a la cabeza Ungaretti: 'dejadme así, como una cosa apartada en un rincón y olvidada' durante dos o tres días, por su puesto. No más".

1994. "Yo no he elegido la política. Es una imposición de la Historia".

1995. "Tenéis que ser misioneros, apóstoles, difundir el Evangelio de Forza Italia, el Evangelio según Silvio".

1996. "La oposición no está en mi ADN".

1997. "Acusarme de corrupción es como detener a la madre Teresa de Calcuta porque una niña pequeña de su institución ha robado una manzana".

2000. "No soy un maniaco de mi imagen. Solo intento ser profesional".

2001. "Tengo poco (pelo) porque mi cerebro ha crecido y lo ha expulsado hacia afuera".

2002. "Rasmussen es el primer ministro más guapo de Europa. Creo que le voy a presentar a mi esposa".

2003. "Sí. Es verdad que la ley es igual para todos, pero para mí es más igual que para otros porque la mayoría de los italianos me han votado".

"Mussolini jamás mató a nadie. Mussolini enviaba a la gente de vacaciones".

"¡Estos jueces están locos por partida doble! En primer lugar están políticamente y en segundo, están locos sea como sea. Para hacer ese trabajo tienes que estar mentalmente perturbado (...). Son antropológicamente distintos al resto de la raza humana".

"Sé que en Italia hay un productor que está rodando una película sobre los campos de concentración nazis. Le sugiero que usted (el político alemán Martin Schulz) haga el papel de capo. Usted lo haría muy bien".

2006. "Jamás he hecho negocio con la política. De hecho, he perdido dinero".

"Tengo en demasiada estima la inteligencia de los italianos como para creer que pueda haber tantos idiotas como para votar en contra de sus propios intereses".

2007. "Si hubiera sido una chica guapa, me acordaría". Sobre Margaret Thatcher.

"He descubierto cuál es el punto G de las mujeres. Es el último ticket de compra".

"Zapatero ha hecho un gobierno demasiado rosa que nosotros no podemos hacer porque en Italia hay una preponderancia de los hombres".

"Le he dicho al presidente (ruso, Dimitri Medvedev) que Obama lo tiene todo para llevarse bien con él: es joven, guapo y hasta está moreno".

2009. "El genio de la lámpara le preguntó a Franceschini (rival político) y éste le pide la paz entre palestinos e israelíes. El genio le responde: es imposible. Pide otro deseo. Entonces hazme tan listo como Berlusconi. El genio le responde: ¿cuál era el primer deseo?".

2010. "Medvedev y Putin son un regalo de Dios para vuestro país".

"Mejor ser apasionado por las chicas guapas que ser gay".

2011. "Ya sabes que la izquierda también quiere bunga, bunga. Significa pasarlo bien, bailar y beber. Hasta la izquierda ha sido conquistada por mi modo de vida".

2013. "Mis hijos dicen que se sienten como familias judías en Alemania durante el régimen de Hitler".

2015. "Basta. Que no nos abrume la emoción. ¡Bunga, bunga para todos!". Tras ser absuelto del caso Ruby.

"Putin es una persona que respeta a los demás, reflexiva. Es un hombre profundamente liberal, que mantiene su palabra, un auténtico demócrata. Le conozco desde hace más de 15 años. Casi lo considero como mi hermano pequeño (...). A día de hoy es el líder número uno del mundo".

2016. "He dicho que los comunistas chinos comían niños. Es verdad. Tuvieron una gran hambruna y los niños morían porque las mujeres no tenían leche, así que para alimentar a los demás niños los hervían y se los comían. ¿Tengo que entregarles Milán?".

2022. "Putin me ha mandado por mi cumpleaños 20 botellas de vodka y una carta muy bonita. Le he respondido con botellas de Lambrusco y con una carta igual de bonita. Le conozco y es un hombre pacífico, una persona sensata".

A su equipo de fútbol de Monza. "Vienen la Juventus, el Milán y si ganáis a uno de estos grandes equipos os mandaré un autobús lleno de putas al vestuario".

Sobre Zelenski. "Bastaría con que dejara de atacar a las dos repúblicas autónomas del Donbás y esto no hubiera ocurrido, así que valoro el comportamiento de este caballero muy, muy negativamente".