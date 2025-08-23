Los incendios forestales de Portugal se cobran una nueva víctima esta madrugada

El hombre, empleado de la empresa de protección forestal Afocelca (propiedad de Altri y Navigator), sucumbió a las graves heridas que sufrió el pasado martes mientras trabajaba en la extinción de un incendio en la región de Sabugal. Según confirmaron fuentes hospitalarias a la agencia de noticias Lusa, el fallecimiento se produjo durante la madrugada de este sábado como consecuencia del "cuadro grave que presentaba", el cual se vio agravado por problemas de salud preexistentes.

Cuarta víctima mortal del verano

El operario forestal fue estabilizado en el lugar por los equipos de emergencia y posteriormente evacuado en helicóptero medicalizado del Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal (INEM) hacia el centro hospitalario de Oporto. La empresa Afocelca, dedicada a la protección forestal.

Con esta víctima, ya son cuatro las personas fallecidas a causa de los incendios forestales en Portugal durante lo que va de año. El suceso ocurre en un contexto de alta actividad incendiaria en la región, que mantiene en alerta a los equipos de emergencia del país.