Meloni aplaude el triunfo de Le Pen y afirma que es "muy pronto" para decidir sobre la reelección de Von der Leyen

La victoria de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo abre un escenario nuevo en el que la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la líder 'ultra' francesa Marine Le Pen se consolidan como dos de sus protagonistas. El triunfo de Meloni afianza su gobierno de coalición, pero, sobre todo, alimenta sus aspiraciones para ostentar un rol clave en la próxima legislatura comunitaria, en el que un hipotético pacto entre ambas podría suponer un cambio radical en el seno de la Unión Europea.

“Nos han visto llegar, pero no han sido capaces de pararnos”, lanzó exultante la primera ministra italiana ante los cientos de simpatizantes que la esperaron hasta bien entrada la madrugada en el hotel romano que su partido eligió como sede de la noche electoral. Un guiño irónico a la secretaria del opositor Partido Democrático, Elly Schlein, que se quedó como segunda opción para los italianos con el 24% de los votos. “Nos vimos aquí hace dos años y fue una bonita noche, pero para mí esta es aún mejor”, continuó Meloni recordando la noche de su triunfo en las legislativas de 2022, que supusieron su ascenso al poder.

Tras su victoria electoral, Meloni afirmó este lunes que es "muy pronto" para hablar de la reelección de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. "Nosotros todavía estamos recogiendo los datos e intentando entender cuáles serían las posibles mayorías [en el Parlamento Europeo]", ha afirmado la primera ministra italiana, entrevistada por una radio local. "Hay una parte de la (saliente) mayoría que ha apoyado a Von der Leyen, pero han crecido también los partidos que no han sido parte de esta mayoría", puntualizó.

Meloni y su partido ganaron las elecciones europeas con un 28,8% de las papeletas, mejorando incluso los votos obtenidos en las últimas generales. Y no sólo eso, Hermanos de Italia, que en las anteriores elecciones de 2019 obtuvo un 6% y cinco eurodiputados, se confirma ahora como la primera fuerza italiana en el Parlamento Europeo por encima de la Liga de Matteo Salvini, su socio en la coalición gubernamental, que cayó hasta el 9% de los votos.

Aunque este cambio de equilibrios no tendrá consecuencias a corto plazo en la estabilidad del Gobierno, según confirmó ayer Meloni: “El sistema vuelve a ser bipolar y eso es una gran noticia”. Sin embargo, el triunfo contundente de la mandataria italiana si podría alterar los equilibrios entre los partidos más a la derecha en el hemiciclo europeo, que se dividen entre el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) al que pertenecen Vox, los polacos de Ley y Justicia y preside Meloni, y los radicales de Identidad y Democracia (ID) de Salvini, el holandés Geert Wilders y la francesa Marine Le Pen.

La líder de extrema derecha francesa invitó a Meloni durante la campaña electoral a formar una gran alianza entre ambos grupos para poder desahuciar definitivamente a socialistas y populares de las instituciones europeas. “Ahora es el momento de unirnos. Creo que no deberíamos perder una oportunidad como ésta”, lanzó. Una propuesta que la primera ministra no descartó, y que si se llega a confirmar, convertirá a Meloni en la directora de orquesta de una amplia y heterogénea bancada 'ultra'.

En la entrevista concedida a la cadena de radio local, Meloni explicó que los resultados demuestran que los ciudadanos quieren que “Europa mire más hacia la derecha” y que “Italia tenga un rol fundamental” en el bloque comunitario. “Salimos de las elecciones como un Gobierno absolutamente más reforzado, en tendencia contraria respecto al resto de partidos de Europa”, reivindicó. Y respecto al triunfo histórico de Le Pen en Francia, la mandataria italiana se limitó a reconocer el “resultado muy importante” de la francesa, pero evitó pronunciarse sobre posibles negociaciones. “Está haciendo un recorrido muy interesante”, añadió.

Lo cierto es que Meloni, que ha moderado su discurso desde que llegó al poder, coincide con Le Pen en cuestiones clave como la inmigración o la transición ecológica, pero se enfrentan en otras, como el apoyo a Ucrania.

La primera ministra italiana, que en las elecciones europeas de 2014 llevaba en su programa la salida de Italia de la zona euro, defiende ahora un cambio radical de las reglas del juego desde dentro de las instituciones. “A mi me interesa hacer mi parte por una Europa distinta a la que hemos conocido en estos años, que haga cosas que a menudo no hizo y que no se meta en materias que no le competen, dejando competencias a los Estados nacionales”.

Meloni aseguró que la UE “ataca las libertades” de los ciudadanos, y puso como ejemplo el Pacto Verde. Esto explicaría, según la líder de Hermanos de Italia, la histórica abstención registrada este fin de semana, donde más de la mitad de los electores italianos se quedaron en casa.