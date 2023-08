La novia de Putin le habría sido infiel con un guarda de seguridad del Kremlin

Los problemas para Putin se almacenan. Más allá de los desajustes en sus cálculos sobre la invasión rusa a Ucrania que desembocaron que casi un año y medio después las fuerzas de Rusia no puedan con su "operación militar especial", así como los desacuerdos con su círculo, que cada vez confía menos en él y los continuos rumores sobre sus problemas de salud, al líder ruso le ha surgido otro inconveniente. Su supuesta novia, Alina Kabaeva. le habría sido infiel con un guardia de seguridad del Kremlin.

Según explican medios ucranianos, desde que el mandatario ruso se enfocara en la guerra de Ucrania, Kabaeva se ha "encaprichado con uno de sus agentes de seguridad", con quien "pasa el tiempo que Putin no le da". El canal de Telegram General SVR afirma que la relación entre el presidente y la gimnasta no va "del todo bien", pues afirman que Putin "últimamente ignora abiertamente a Kabaeva" y se niega a verla cuando "está en la misma residencia". Una actitud que habría tomado después de que descubriera la relación entre ella y un guardia de seguridad.

Vladimir Putin y Alina Kabaeva, una relación que estaría deteriorada por una infidelidad

Tal y como explica el medio de comunicación ucraniano Obozrevatel, el presidente ruso fue preguntado sobre la supuesta aventura y "ni se inmutó ni intentó averiguar los detalles ni el nombre del supuesto amante". Además, altos cargos del Kremlin investigan de quién podría tratarse, pues su nombre se desconoce, según el medio. "El círculo íntimo de Putin, según una fuente, lleva tiempo observando el drama personal", explican.

Alina Kabaeva, ex gimnasta olímpica, ha sido relacionada en muchas ocasiones con Vladimir Putin, con quien mantendría una relación, aunque ni el mandatario ni la deportista lo han llegado a confirmar. En 2008, el periódico Moskovsky Korrespondent informó que Putin planeaba divorciarse de su esposa Lyudmila y casarse con Kabaeva. La relación entre el presidente y la ex gimnasta comenzó hace 20 años, cuando ella apenas tenía 17 años y era habitual en los podios de la gimnasia rítmica. Su "estrecha relación" hizo que Occidente incluyera a Kabaeva como una de las personas a las que le influyen las sanciones impuestas a Rusia y personalidades del país tras el comienzo de la guerra en Ucrania. “Alina podría viajar con varios nombres y pasaportes diferentes. Viaja en un avión privado y no se arriesgaría a viajar con su propio nombre”, señalaba el medio Page Six a principios de la invasión.