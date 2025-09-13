El Presidente de Portugal afirma que el accidente del funicular de Lisboa "no afectó negativamente al turismo"

El presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, declaró este viernes en Berlín que el trágico descarrilamiento del Elevador da Glória el pasado 3 de septiembre, que causó 16 muertes, no ha tenido “repercusión negativa” en el turismo de Portugal. Tras almorzar en un restaurante portugués de la capital alemana, el jefe de Estado afirmó que los datos recogidos en los últimos días tanto de turistas que permanecen en el país como de nuevas reservas para septiembre, octubre y los próximos meses no muestran señales de retroceso.

Marcelo atribuyó la ausencia de impacto a dos factores: los visitantes tienen la “exacta noción” de que no se trató de un acto de "violencia política" y perciben que las autoridades están llevando a cabo una investigación técnica exhaustiva. “La noción de que todo se está investigando de forma exhaustiva contribuye a esa sensación de que el turismo no se ve afectado”, subrayó el presidente antes de reunirse con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio Bellevue.

Durante el encuentro bilateral, ambos mandatarios abordaron la evolución del turismo germano en Portugal, sector que el presidente luso destacó como “sustituto parcial” del turismo británico tras el Brexit. Steinmeier, según Marcelo, se mostró “estupefacto” al conocer el crecimiento de visitantes desde Alemania y el interés creciente en rutas que unen los puertos de Sines y Duisburgo, además de inversiones de empresas como BMW y Autoeuropa.

Reunión en Berlín y mensaje de confianza

Tras la ceremonia de bienvenida con honores militares y la firma en el libro de honor, Marcelo ofreció a Steinmeier botellas de vino portugués y una caja de plata grabada con dedicatoria personal. En la reunión que siguió, ambos presidentes trataron asuntos geopolíticos como la guerra en Ucrania y la situación en Israel y Palestina, y coincidieron en subrayar la importancia de mantener la confianza de los inversores y de los turistas ante cualquier crisis. El presidente portugués reiteró que la percepción de seguridad y la transparencia en la investigación del accidente del funicular son claves para preservar la imagen exterior del país.

Este viernes por la tarde, Marcelo participará en el festival Bürgerfest de Berlín, donde Portugal actúa como país invitado, una cita que servirá para reforzar el mensaje de que Portugal permanece abierto, seguro y dispuesto a recibir visitantes pese a la tragedia de Lisboa.