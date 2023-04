La razón por la que Christian Brueckner podría evitar el juicio por Madeleine McCann

El fiscal alemán Hans Christian Wolters tiene claro que el pedófilo convicto Christian Brueckner, de 45 años, es el responsable del secuestro y asesinato de la pequeña Madeleine McCann, que desapareció de un apartamento de la localidad portuguesa Praia da Luz en mayo de 2007, pocos días antes de cumplir los 4 años. Volters compareció ante los medios de comunicación en junio de 2021 para explicar que había una investigación en marcha liderada por él y adelantó que tenían el caso resuelto al 90 por ciento, que tenían suficientes indicios para determinar la responsabilidad del alemán que vivía en el sur de Portugal en la época en la que la pequeña Maddie fue sacada a la fuerza de su cama mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante cercano. Además, dijo de forma tajante que tenía pruebas de que la niña estaba muerta, unas pruebas que la familia ha reclamado y que nunca le fueron mostradas ni les informaron sobre ellas.

Imagen de la furgoneta en la que vivía Brueckner en día de la desaparición de Madeleine McCann La Razón

A pesar de que no ha hecho pública ninguna de ellas, cuenta con testimonios de testigos y gente de su entorno a la que confesó su afición por los niños pequeños, su sueño de poder secuestrar a uno y dar rienda suelta a sus instintos más oscuros. También podrían haber encontrado en su furgoneta alguna fibra del pijama rosa que llevaba la pequeña el día que desapareció... Pero ninguna de ellas ha sido presentada ante un juez y Brueckner no se ha sentado en el banquillo por ello. Y parece difícil que lo haga. Al menos en Alemania. El único sospechoso del caso cumple varias condenas por violación y tiene otros juicios pendientes por abusos de menores en Portugal. Pero a pesar de ello, siempre ha insistido en que no tiene nada que ver con la desaparición de la niña británica y ha acusado a los fiscales alemanes de tratarse como un chivo expiatorio, con técnicas similares a las utilizadas por la Alemania nazi.

A diferencia de Wolters, su abogado Friedrich Fulscher sí ha hecho los deberes y ha logrado que un tribunal le diera la razón. Los fiscales alemanes no tienen jurisdicción para llevar a juicio a su cliente por el caso de Madeleine.

Según declaró Fulscher a MailOnline: “En su decisión del 19 de abril de 2023, el Tribunal Regional de Braunschweig declaró que no tenía jurisdicción sobre el cargo contra Christian B. y revocó la orden de arresto en su contra. La defensa ya señaló durante el procedimiento preliminar que el poder judicial de Braunschweig no debería tener jurisdicción local. Por razones que no son comprensibles, la oficina del fiscal de Braunschweig se aferró a su jurisdicción y, por lo tanto, corría el riesgo de ser anulada por el Tribunal Federal de Justicia. Esto es muy cuestionable, en particular dado el hecho de que un gran número de testigos habrían tenido que comparecer nuevamente ante el tribunal (sobre cuestiones muy incriminatorias) en caso de anulación. La decisión del tribunal también significa que el poder judicial de Braunschweig no es tiene jurisdicción sobre el caso Madeleine".

La decisión no significa la puesta en libertad de Brueckner, que cumple una condena de siete años por la violación de una anciana norteamericana. Deberá permanecer en prisión al menos hasta 2026 después de que fuera rechazada su solicitud de libertad condicional.

Gerry y Kate McCann participaron en un homenaje en recuerdo de Madeleine, desaparecida hace 15 años, acompañados de familiares y amigos Armando Franca AP

La noticia supone un duro varapalo tanto para Kate como para Gerry, padres de Madeleine, que han tenido que soportar cómo en las últimas semanas una joven polaca afirmara que se trataba de Madeleine y que después quedó demostrado que todo era una gran mentira. Los McCann tenían muchas de sus esperanzas puestas en el juicio, en el que esperaban poder conocer qué le ocurrió verdaderamente a su hija y dónde se encuentra su cuerpo, para poder recuperarlo, enterrarlo y tratar de cerrar una herida abierta hace muchos años.

Por su parte, Hans Christian Wolters indicó que desconoce la decisión judicial: "Todavía no hemos sido informados del fallo del tribunal. No entendemos por qué el señor Fulscher tiene, ya que estos fallos deben darse simultáneamente a ambas partes. Todavía estamos tratando de averiguar exactamente qué ha ocurrido y si ha ido en nuestra contra, apelaremos o trasladaremos el caso a otra ciudad de jurisdicción en Alemania", anunció.