El fiscal del caso Madeleine: “Brueckner no tiene coartada y hay una evidencia no forense que confirma su implicación”

El fiscal alemán Hans Christian Wolters y responsable de la investigación del caso de la desaparición de Madeleine McCann ha querido matizar sus palabras en una entrevista en la televisión portuguesa, de las que todos los medios de comunicación y los espectadores concluyeron que habían encontrado fibras del pijama de la niña británica en la parte trasera de una Volkswagen T3 Westfalia, la furgoneta del principal sospechoso, Christian Bruecker, de 45 años.

Un periodista portugués había apuntado algo sobre esta posibilidad y la periodista Sandra Felgueiras no desaprovechó la oportunidad para preguntarte a Wolters durante la entrevista y le preguntó directamente a Wolters si era verdad que se había encontrado algo de Madeleine McCann en la furgoneta, a lo que el fiscal no quiso responder en un primer momento. Pero ante la presión de Felgueiras el fiscal añadió “no quiero negarlo” y agregó que no quería aportar más datos porque “el sospechoso aún no ha sido informado”.

Hans Christian Wolters, durante la entrevista que le hizo Mark Williams-Thomas para el documental FOTO: La Razón (Custom Credit)

Después de eso, se desataron las especulaciones y se tomaron las palabras del fiscal como una confirmación de los hechos. Por ello, debido al revuelo generado, Wolters concedió una entrevista a “DailyMail”, en la que califica de “tontería” la afirmación de que había trazas del pijama de Madeleine en el vehículo del sospechoso: “Toda la historia sobre los rastros de fibras es una completa tontería”.

É já esta noite, no dia em que se assinalam 15 anos sobre o desaparecimento de Madeleine.

Afinal o que aconteceu à criança inglesa que dormia na Praia da Luz numas mini-férias de sonho?

Contamos-lhe tudo esta noite logo a seguir ao CM Jornal. pic.twitter.com/nYHZHZ2Wuv — Sandra Felgueiras (@SandraFelgas) May 3, 2022

“En la entrevista dije que hemos encontrado nuevas pruebas en los últimos dos años y confirman nuestra teoría de trabajo de que no vamos en una dirección sin sentido. Estamos contentos de que el sospechoso sea el responsable y continuaremos trabajando en esta dirección. Nada de lo que hemos encontrado hasta ahora sugiere que él no es el hombre responsable. No puedo decir nada sobre los resultados de las investigaciones posteriores y las pruebas en este momento”, añade.

Wolters recordó que “me preguntaron si habíamos encontrado pruebas de algo de Madeleine McCann en la furgoneta del sospechoso y respondí que no podía hablar de la investigación, eso es todo. No hemos encontrado fibras y puedo decir que la nueva evidencia que tenemos no es evidencia forense, pero no estoy autorizado a darle más detalles. Seguimos convencidos de que el sospechoso en prisión es el responsable del crimen. No hay coartada. El sospechoso no nos dio una coartada y no encontramos una coartada durante nuestras investigaciones”.

Imagen de la furgoneta de Brueckner en la que los investigadores habrían encontrados los restos del pijama de Madeleine FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por su parte, el abogado de Brueckner, Friedrich Fulscher, habló en exclusiva con “MailOnline” y también dijo desestimó la posibilidad de que se hubieran encontrado fibras en la furgoneta de Brueckner.

Después de que varios medios de comunicación se hicieran eco de la noticia, Fulscher contactó con la oficina del fiscal de Braunschweig, donde le confirmaron que se trataba de una “información errónea difundida por un periodista portugués. La fiscalía ha confirmado que no hay rastros de ningún tipo en uno de los vehículos de mi cliente. Por supuesto, la oficina del fiscal tampoco está interesada en engañar al público de esta manera, por lo que en estos casos sí hay una comunicación abierta con la defensa”.

Madeleine McCann desapareció del apartamento 5A de un complejo de apartamentos de Praia da Luz el 3 de mayo de 2007. La pequeña británica se quedó durmiendo en una habitación junto a la de su hermano y su hermana pequeña mientras sus padres iban a cenar al restaurante Tapas, ubicado en la urbanización del complejo.

En una de las rondas de vigilancia establecidas por los McCann y los amigos con los que pasaban esos días de descanso, Kate fue al apartamento cerca de las 22 horas y comprobó que Maddie ya no estaba en su cama y que la ventana de la habitación estaba abierta. Desde ese momento comenzó una lucha por saber la verdad que ya dura más de 15 años. Madeleine estaba a punto de cumplir los cuatro años cuando fue arrebatada de su cama.

El ex detective Mark Williams-Thomas, delante del complejo turístico del que desapareció Madeleine FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las investigaciones sobre el caso han tenido numerosos vaivenes y se han invertido millones de euros. Cuando todo parecía abocado al fracaso, apareció Wolters. Era junio de 2020 y se abría una puerta a la esperanza de la familia McCann. Durante la comparecencia del fiscal alemán indicó que tenían al sospechoso del secuestro de la menor británica y que el caso estaba resuelto al 90 por ciento a falta de algunos detalles.

Detalles que parece que han logrado reunir durante los dos últimos años porque la fiscalía portuguesa anunciaba a finales del pasado mes de abril que Christian Brueckner, el pedófilo y violador reincidente señalado por Wolters como principal sospechoso, sería finalmente acusado de la desaparición de Maddie.

De momento, no han logrado pruebas ni evidencias físicas que corroboren lo que ocurrió aquella noche pero hay una evidencia no forense que no se ha hecho pública y sobre la que apoya todo el peso de la acusación. Wolters ha afirmado que sabe que Brueckner asesinó a Madeleine en Portugal pero también ha confirmado que no tiene pruebas forenses, por lo que hasta que no se formalice la acusación, que podría producirse en los próximos meses, no se conocerán más datos.

Kate y Gerry McCann en el acto en memoria de Madeleine celebrado a principios de esta semana FOTO: Armando Franca AP

La carta de Brueckner en la que afirma tener una coartada

A principios de esta semana, coincidiendo con el aniversario de la desaparición, el canal AMC Prime estrenó el documental «Madeleine McCann: Principal sospechoso», en el que el ex investigador Mark Williams-Thomas desmonta muchos de los indicios que se conocían hasta ahora y logra que el pedófilo alemán, convicto por la violación de una turista norteamericana de 72 años en El Algarve, le escriba una carta.

En ella, Brueckner reitera que no tiene nada que ver con el caso y dice, por primera vez, que tiene una coartada para la noche de los hechos porque esa semana la pasó todos los días en su furgoneta con una joven alemana de 17 años que había viajado a Portugal con sus padres a pasar unos días de descanso.

En cambio, Wolters afirmó que se ha investigado esta situación y que Brueckner no tiene coartada para ese día y que nunca le ha dicho a los investigadores que la tuviera.

Además, de la desaparición de Madeleine, el equipo de fiscales encargado de la investigación está estudiando la implicación de Brueckner en otros tres casos de de violación, así como dos acusaciones de exhibicionismo en El Algarve entre 2004 y 2012. “Se espera a principios de junio tengamos más noticias estos casos”, indicó Wolters.