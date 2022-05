Las nueve evidencias (y una prueba) contra el sospechoso de matar a Madeleine McCann

Han pasado 15 años desde que Madeleine desapareciera sin dejar rastro del apartamento 5A del Oceans Club de El Algarve portugués. Después de un tiempo en el que se pensaba que no se resolvería, surgió el nombre de Christian Brueckner, un voraz pedófilo, ladrón de combustible y traficante de drogas sobre el que la fiscalía alemana ha puesto el foco. En junio de 2020, el encargado de la investigación, el fiscal Hans Christian Wolters compareció ante los medios para afirmar que el caso estaba resuelto al 90 por ciento y que estaba convencido de que Brueckner había matado a Madeleine en Portugal.

Después de dos años de luchas de egos entre los investigadores portugueses, alemanes y británicos, todo parece encauzarse. La fiscalía portuguesa admite que el pedófilo convicto por la violación de una turista norteamericana de 72 años en 2005 en Portugal será sentado en el banquillo de los acusados.

¿Qué ha cambiado? El anuncio se produjo a escasas horas del estreno del documental «Madeleine McCann: Principal sospechoso» de AMC Crime, en el que el ex detective Mark Williams-Thomas desmonta muchos de los indicios que se conocían hasta ahora. Y curiosamente, el día del 15 aniversario de la desaparición una televisión portuguesa emite una entrevista con Wolters, en la que desliza que en la parte trasera de la furgoneta Volkswagen Trafalgar de Brueckner han encontrado trazas del pijama que Madeleine llevaba esa noche.

En este punto, ¿con qué indicios o pruebas cuenta la fiscalía alemana para poder acusar formalmente al pedófilo de 44 años del asesinato de la niña británica? ¿Supone la imputación que han logrado resolver el misterio de lo que ocurrió el 3 de mayo de 2007?

Wolters ha dicho en numerosas ocasiones que el trabajo avanzaba y que se habían logrado interesantes pruebas y testimonios. Repasamos los nueve indicios y una prueba que han trascendido hasta ahora.

Manfred Seyferth le dijo a los investigadores que había visto cintas de pornografía infantil en casa de Brueckner y que protagonizaba varias de ellas FOTO: AMC Crime

1) La confesión de Brueckner en un bar

Uno de los testigos a los que la fiscalía da más credibilidad afirmó que en el año 2017 se encontraba en un bar con Brueckner. Era el día del décimo aniversario de la desaparición y en la televisión apareció una imagen de la pequeña. Supuestamente, el principal sospechoso dijo en ese momento que sabía todo lo que le había ocurrido a Madeleine.

El testigo llamó inmediatamente a las autoridades para denunciar lo ocurrido y se abrió una investigación que dura a día de hoy.

Mark Williams-Thomas visitó una fábrica que Brueckner compró para cometer abusos sexuales y grabarlos FOTO: AMC Crime

2) El largo historial criminal de Brueckner en Alemania

Madeleine en mayo de 2007 y en esa época Brueckner ya contaba con un largo historial delictivo. Este depredador sexual ya había sido condenado a los 17 años por abusos sexuales. Siguió violando y abusando de niños y de mujeres mayores de edad y elaborando material pornográfico y pedófilo durante más de dos décadas.

Después de la desaparición de Madeleine, regresó a Alemania y fue encarcelado por tráfico de drogas. En 2016, volvió a ser condenado por abuso sexual de un menor y posesión de pornografía infantil. Huyó del país en 2018, pero fue capturado en Italia gracias a una orden de búsqueda internacional.

3) Los crímenes cometidos en Portugal

En 2005 irrumpió en la casa de una jubilada estadounidense en Praia da Luz, muy cercana a la casa en la que se alojaba Brueckner y la sometió a una horrible violación por la que ahora cumple condena en Alemania. Un año después acabó de nuevo entre rejas por robar diésel en Lagos. En diciembre de 2006 fue puesto en libertad, cinco meses antes de la desaparición de Madeleine.

Brueckner era un especialista en colarse en los apartamentos turísticos para desvalijarlos FOTO: RAFAEL MARCHANTE Reuters

4) Un experimentado ladrón de apartamentos

Christian Post, ex amigo de Brueckner, le dijo a la policía que alardeaba robar de manera habitual en los apartamentos turísticos de Praia da Luz. También dijo que en “la vieja escuela”, la casa de campo en la que vivió el principal sospechoso, tenía entre 60 y 100 pasaportes sobre la chimenea que eran como sus trofeos. También le describió cómo se colaba de noche en los apartamentos, a través de ventanas y balcones.

Además, una exnovia declaró que después de una fuerte discusión, en la que el pedófilo la agredió brutalmente en los baños de un bar, regresó a casa. Cuando entró tenía una sensación extraña, como si notara la presencia de alguien. Brueckner se había colado y estaba esperándola bajo la cama. A pesar de esta acusación, nunca fue llevado a juicio por ello.

Imagen del poste de telefonía al que supuestamente se conectó el móvil de Brueckner poco antes del secuestro de Madeleine FOTO: La Razón (Custom Credit)

5) Posicionamiento de su teléfono móvil

El gran avance en el caso se produjo en mayo de 2020 cuando los registros telefónicos ubicaron a Brueckner en Praia da Luz la noche en la que desapareció Madeleine. Los registros del teléfono móvil mostraron que recibió una llamada de 30 minutos que duró desde las 7:32 p. m. hasta las 8:02 p. m. Madeleine desapareció poco más de una hora después.

A pesar de que la policía aún no ha identificado a la persona con la que habló Brueckner esa noche, el documental de AMC Crime apunta a que pertenece a un pedófilo alemán. Además, el investigador Mark Williams-Thomas afirma que el poste de telefonía no puede ubicar con demasiada exactitud la posición de Brueckner durante esa llamada porque tiene un radio de acción de más de 30 kilómetros, lo que indicaría que el sospechoso podría estar a 500 metros o a media hora del apartamento de los McCann.

Imagen del Jaguar que Brueckner puso a nombre de otro ciudadano alemán al día siguiente de la desaparición de Madeleine FOTO: GERMAN FEDERAL CRIMINAL POLICE H EFE

6) Comportamiento de Brueckner en los días posteriores

Otra de las piezas que no encajan para los investigadores es el comportamiento de Brueckner durante los días posteriores a la desaparición de Maddie. Es mucha casualidad que justo 24 horas después se deshiciera de un Jaguar XJR-6, que puso a nombre de un ciudadano alemán. Además, pocos días después abandonaría Portugal para regresar a Alemania.

7) Otros delitos sexuales en Portugal

Brueckner es sospechoso de violar a una irlandesa en Praia da Rocha en 2004. Trabajaba a 30 minutos en coche de Praia da Luz cuando fue atacada. El modus operandi fue el mismo que el utilizado contra la turista norteamericana: la amordazó, la violó y la golpeó. Nunca detuvieron al responsable.

También es sospechoso de exhibirse delante un grupo de niños en Sao Bartolomeu de Messines, Portugal, en 2017.

Imagen de una de las fichas policiales de Christian Brueckner FOTO: La Razón La Razón

8) Brueckner niega los hechos y saca una coartada de la chistera

Brueckner y sus abogados han negado en repetidas ocasiones que haya estado involucrado en el asesinato de Madeleine.

En el documental de AMC Crime, Mark Williams-Thomas narra cómo trata de contactar con él en prisión y que finalmente acepta enviarle una carta de 4 horas, en la que desmiente su violación e indica que tiene una coartada para el día de los hechos. Más bien, para toda la semana porque según escribe de su puño y letra durante esos días mantuvo una relación con una joven alemana de 17 años que pasaba unos días con sus padres en El Algarve y que tras conocerse, pasaban las noches dentro de su autocaravana.

La credibilidad de la testigo no ha sido confirmada ni rechazada pero Williams-Thomas sí logró comprobar que efectivamente su familia pasó unos días en Portugal en las fechas en las que dice Brueckner.

Hans Christian Wolters, durante la entrevista que le hizo Mark Williams-Thomas para el documental FOTO: La Razón (Custom Credit)

9) La firmeza con la que habla Wolters

Desde el primer día Wolters se manifestó de manera muy tajante sobre el caso, a pesar de que después de muchos años de investigaciones y millones de libras y euros invertidos, no se había logrado ningún avance. A pesar de que los investigadores portugueses indicaron que Brueckner ya fue investigado y descartado, Wolters y su equipo han seguido adelante. Pidieron paciencia, pero aseguraron que estaban convencidos de la culpabilidad del pedófilo alemán y sólo necesitaban tiempo para solventar algunos flecos pendientes porque tenían el caso resuelto al 90 por ciento. Pero en este tiempo no han presentado prueba alguna, no han interrogado al sospechoso ni han formulado una acusación formal contra él.

Si ahora la fiscalía portuguesa ha anunciado que van a imputarle en Alemania es porque existen evidencias lo suficientemente importantes como para poder sentarle en el banquillo, juzgarle y condenarle.

Imagen de la furgoneta de Brueckner en la que los investigadores habrían encontrados los restos del pijama de Madeleine FOTO: La Razón (Custom Credit)

Y la supuesta prueba de la autocaravana

Brueckner fue desahuciado de su casa de campo de Praia da Luz cuando entró en prisión por el robo de gasolina y cuando recuperó la libertad comenzó a vivir en la furgoneta Volkswagen en la que los investigadores supuestamente han encontrado restos del pijama que llevaba Maddie el día de su desaparición. Pero no debe ser lo único hallado en la caravana, aunque sólo haya trascendido eso.

El abogado de Brueckner, Friedrich Fulscher, le dijo a MailOnline que lo de las trazas del pijama “es una tontería. Escuché la entrevista, el fiscal dijo que tenían nuevas pruebas, pero luego dijo que no son pruebas forenses. ¿No son las fibras una evidencia forense? Durante casi dos años hemos intentado acceder a los archivos de Madeleine McCann del fiscal para poder ver las pruebas, pero hasta ahora nada. La posición sigue siendo la misma, él niega cualquier implicación y no diremos nada más hasta que veamos los archivos”, concluyó.