Sunak insiste en que los 'tories' están unidos pese a los rumores sobre un complot para derrocarlo

El primer ministro británcio, Rishi Sunak, insistió este lunes que los 'tories' se mantienen unidos a pesar de las crecientes especulaciones sobre un complot para derrocarlo antes de las elecciones generales.

Sunak afirmó que “no estaba interesado” en la “ política de Westminster” y que “todos los conservadores están unidos en el deseo de ofrecer un futuro mejor para nuestro país”, mientras intentaba disipar los rumores sobre una aparente rebelión contra él.

El líder conservador superó una semana desastrosa de críticas de sus compañeros de partido, índices de opinión nefastos y la deserción de su exvicepresidente hacia el partido euroescéptico Reform UK.

Ahora se rumorea que los parlamentarios conservadores están considerando reemplazarlo con la líder de los Comunes, Penny Mordaunt, en un intento de evitar una aplastante derrota en las elecciones generales.

Cuando se le preguntó durante una visita a West Midlands por qué no permitió que uno de sus “compañeros desleales” tuviera el “cáliz envenenado” de ser primer ministro , Sunak recalcó que no estaba interesado en toda la política de Westminster. "No es lo que realmente importa, sino el futuro de nuestro país. Y eso es en lo que estoy totalmente centrado", señaló.

“Es la razón por la que me levanto cada mañana, trabajando tan duro como puedo para lograrlo, ya sea recortando los impuestos de la gente, aumentando la pensión estatal... hoy aumentando el número de puestos de aprendizaje y hablando con las pequeñas empresas", indicó Sunak.

“Esas son las cosas que le importan a la gente. Y como hemos visto en las últimas semanas, nuestro plan está funcionando. La inflación está bajando, los salarios están creciendo y la economía ha vuelto a crecer”, puntualizó.

Con respecto a los recortes de impuestos, los aumentos de las pensiones estatales y los avances en la lucha contra la migración ilegal como cosas que importan a la gente, Sunak afirmó que están "absolutamente unidos para cumplir con el país en estos importantes asuntos".

Por otro lado, Sunak insinuó que el país ha “doblado una esquina” y está comenzando a ver una mejora económica. “Realmente hemos dado un paso adelante a principios de este año. La inflación se ha reducido a más de la mitad. Las tasas hipotecarias, las facturas de energía bajan, los salarios aumentan, la confianza de los consumidores y las empresas aumenta”, indicó.

Estas declaraciones se producen después de que la Secretaria de Negocios, Kemi Badenoch, pidiera a sus compañeros conspiradores que “dejen de hacer tonterías” y pongan fin al “psicodrama de Westminster”. Sugirió que "uno o dos parlamentarios " están detrás de los rumores de Westminster y no se les debería permitir "dominar la narrativa de las noticias".

Badenoch, que se postuló para el liderazgo del Partido Conservador en 2022, dejó muy claro en el programa Good Morning Britain de ITV que "Sunak es la persona que liderará el país hasta las elecciones". “Lo apoyo plenamente”, recalcó.

También el exsecretario de Defensa británico, Ben Wallace, también mostró su apoyo al primer ministro, advirtiendo que “no hay otro candidato alternativo”. Wallace, que anunció su intención de dimitir como diputado en las próximas elecciones, hizo un llamamiento a los miembros de su partido para poner fin a las especulaciones de que podrían forzar una contienda por el liderazgo.

“Llega un momento en el ciclo electoral en el que efectivamente te pones tu mejor traje, te pones de pie y marchas hacia el sonido de las armas y sigues adelante", aseguró Wallace.