"Todo indica que va a ser necesaria una coalición de izquierdas o de derechas para gobernar en Portugal"

¿Por qué el Partido Socialista ha perdido el apoyo de los votantes? ¿Es solo por la corrupción?

No, no es solo la corrupción, esa es apenas una parte. Hay todo un desgaste del Gobierno que tiene que ver con el desgaste de los servicios públicos y el pago de la deuda pública. Los gobiernos anteriores nunca han hecho una auditoria. Hay un descrédito en las instituciones porque todos los días hay servicios médicos cerrados, faltan profesores en las escuelas y en general una degradación de los servicios públicos. Un estudio ha demostrado que más de mitad de la población debe tener dos jornadas laborales para conseguir sobrevivir. Todo esto se conjuga también y se explica un elevadísimo número de huelgas y de protestas, más de un año de huelga de médicos, de profesores, los agricultores, los policías, enfermeros, motoristas. También hay protestas contra la llamada transición verde y una crisis inmobiliaria. Todo esto ha creado una situación de gran conflicto social que hace imposible la estabilidad. Al mismo tiempo hay una crisis de las instituciones y de los partidos políticos. La derecha se divide y la izquierda no ve una alternativa.

¿Cree que Chega será la pieza clave para que la coalición de derecha llegue al poder? ¿Qué propone a los portugueses este partido?

Chega es un partido que representa a los sectores del empresariado que quiere tener acceso al presupuesto del Estado, dominado hasta ahora por los socialistas y por los conservadores. Chega supone una ruptura del partido conservador con una ideología de extrema derecha, particularmente racista con los gitanos. Y es un partido antisindical que tiene una retórica pública demagógica contra la corrupción. Chega aparece como una solución autoritaria y desesperada que no enfrenta las demandas de los trabajadores, sino que prefiere tomar medidas bonapartistas. Por ejemplo, votó contra todas las propuestas de aumento de salarios que han sido hechas en el Parlamento portugués.

El socialista Nuno Santos ha dicho que si ellos no pueden gobernar no obstaculizarán la formación de un ejecutivo de derechas para evitar que la extrema derecha entre en el gobierno. ¿Cree que cumplirá su promesa?

Todo indica que va a ser necesaria una coalición de izquierdas o de derechas para gobernar. Hay un impasse gubernativo que es una expresión de la extrema desigualdad social y de la concentración de riqueza que incrementa los conflictos sociales y que hace que gobernar sea casi imposible.

¿Con qué partido puede contar el Partido Socialista para formar gobierno?

Yo creo que todos los partidos como el PAN (Gente-Animales-Naturaleza), Livre (partido político ecosocialista), Bloco de Esquerda y Partido Comunista han declarado y han hecho su campaña afirmando que apoyarían el Partido Socialista para formar un Gobierno.