Acceso

Internacional

Francia

Evacuada por amenaza de bomba la sede de la cadena francesa BFM TV en París

Su emisión ha sido "temporalmente interrumpida" en todos los canales

Francia.- Evacuada por motivos de seguridad la sede de la cadena francesa BFM TV
Francia.- Evacuada por motivos de seguridad la sede de la cadena francesa BFM TVEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad que han obligado a la suspensión de sus emisiones a la espera de que la Policía, ya presente en el lugar, verifique lo ocurrido. "Nuestras oficinas han sido evacuadas tras una alerta de seguridad", ha anunciado el propio medio en su cuenta de X, antes de confirmar que su programación se ha visto "temporalmente interrumpida en todos los canales", según recoge Europa Press.

"Nuestros equipos están trabajando para reanudar la programación lo antes posible", ha añadido la compañía. Fuentes policiales han informado a 'Le Parisien' que la alerta es una amenaza de bomba y que hay artificieros en la sede del distrito 15 de París, de momento sin dar más detalles al respecto.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas