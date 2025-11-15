La Policía sueca declara como un accidente el atropello del autobús en el norte de Estocolmo

La Policía de Estocolmo ha declarado como un accidente el fatal atropello de tres personas por un autobús este pasado viernes al estrellarse contra una parada de la capital sueca.

El conductor se encuentra hospitalizado y bajo investigación por negligencia después de que su autobús de dos pisos arrasara la parada donde aguardaban varias personas cerca del Instituto Real de Tecnología de la ciudad, informa la televisión estatal sueca STV.

Los fallecidos siguen pendientes de identificación y de los tres heridos, dos siguen hospitalizados aunque están ya fuera de peligro. No había nadie más a bordo del autobús.

El mismo día de los hechos, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, no quiso especular sobre los motivos del siniestro y en su lugar pidió a la población que dejara trabajar a "la Policía, los servicios de ambulancia y rescate" porque "tienen ahora una labor muy difícil e importante que realizar".

El incidente ocurrió en torno a las 15:23 horas, en una parada del barrio de Östermalm. La Policía se limitó a explicar que "el incidente está siendo investigado como un homicidio con agravante" pero indicó que por el momento se desconocíann las causas. Sin embargo, según la cadena de televisión SVT, las fuerzas de seguridad no creían que se tratara de un acto terrorista. tal y como, finalmente, han confirmado hoy.