La Fiscalía de Portugal admitió el domingo que confundió al ministro de Economía, António Costa Silva, con el ya ex primer ministro, António Costa en una de las transcripciones de las escuchas que están siendo utilizadas como prueba en la investigación de la supuesta trama de corrupción en el seno del Gobierno.

Es decir, la autoridad fiscal portuguesa equivocó a los dos António Costa del Gobierno en las conversaciones en las que el consultor y abogado Diogo Lacerda Machado le pide al exadministrador del Start Campus, Afonso Salema, que entre en contacto con el Gobierno de Costa para tratar de conseguir que se cambien los códigos de actividad económica en el proyecto de construcción de los centros de datos.

Fue el propio Lacerda Machado, considerado amigo personal del antiguo primer ministro, quien trasladó que se había producido una interpretación errónea y desde la Fiscalía lo han reconocido. "Lo que dice el doctor Lacerda Machado es que si es con el Ministerio de Finanzas, hay que hablar con Fernando Medina y que si es con el Ministerio de Economía, 'arreglaré la manera para hablar con António Costa'. Ahora, esto es absurdo. Si el doctor Lacerda Machado quiere hablar con el doctor António Cósta, coge el móvil y habla. Lo que querían era hablar con el ministro de Economía, António Costa Silva", explicó a la prensa el abogado del consultor, Manuel Magalhães e Silva.

Un error que ha obligado a dimitir al socialista António Costa como primer ministro ante las sospechas que contra él surgieron tras la detención de varios altos cargos de su Ejecutivo, entre ellos tres ex ministros. La escucha en cuestión en la que finalmente no se mencionaba al primer ministro portugués es la única prueba de toda la investigación en la que supuestamente aparecía una mención explícita a su nombre. "Los lapsus obviamente no tienen gravedad ninguna cuando son involuntarios. Si fue intencionado o no, yo no puedo decir injurias sobre el Ministerio Público", deslizó al respecto el letrado de Lacerda Machado.

El mismo día de la dimisión de Costa se produjeron registros y detenciones en las sedes de dos ministerios, el de Medio Ambiente y el de Infraestructuras, así como en la residencia oficial del primer ministro, donde se encontró en el despacho de su jefe de gabinete, Vítor Escária, más de 75.000 euros en efectivo guardados en sobres que procederían de compañías del sector del litio e hidrógeno verde interesadas en el amaño de las concesiones de contratos públicos. Un hallazgo ante el que el ex primer ministro confesó sentirse avergonzado y decidió pedir disculpas a los portugueses.