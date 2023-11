Terremoto político en Portugal, ¿qué pasará ahora?

Terremoto político en Portugal tras la dimisión del popular primer ministro luso, Antonio Costa. ¿Qué pasará ahora? Preguntamos al politólogo Pedro Magalhães sobre los próximos pasos en el país vecino tras la sonada renuncia del "premier". [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/internacional/20211028/eglqxo6fa5hy3gcmqlczkq54hi.html|||Pedro Magalhães]], que es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, asegura que lo más probable es que el presidente de Portugal disuelva el Parlamento y convoque elecciones.

El primer ministro António Costa también será investigado de forma independiente por el Tribunal Supremo en el caso de los negocios del litio y el hidrógeno. ¿Es éste uno de los mayores escándalos de la política portuguesa?

Es un acontecimiento muy importante por sus consecuencias, es decir, es la primera vez que un primer ministro portugués dimite a causa de investigaciones judiciales. Pero la naturaleza del caso contra él todavía no está clara en este preciso momento, y ha habido muchos otros escándalos, en particular los relacionados con el ex primer ministro socialista Sócrates y otros miembros de su gabinete, de una magnitud muy elevada. Así que es difícil responder a la pregunta.

Tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa, ¿qué ocurrirá ahora? ¿Será necesario convocar nuevas elecciones en Portugal?

No es necesario. Formalmente, el presidente es libre de hacer lo que quiera: nombrar a un primer ministro «tecnócrata» para formar un gobierno no partidista; nombrar a otra persona del Partido Socialista para formar gobierno; o disolver el Parlamento y convocar elecciones. Lo primero es extremadamente improbable y no se ha hecho desde los años 70, en circunstancias muy especiales, y requeriría un apoyo muy incierto del Parlamento; lo segundo es posible, pero el proceso de sucesión en el PS es muy poco claro; así que lo tercero parece lo más probable.

¿Qué pasa con los presupuestos del Gobierno para el año 2024?

Es un gran dilema. Por un lado, el presidente querrá evitar empezar 2024 sin presupuesto. Pero con la destitución del primer ministro, el proyecto de presupuestario podría caer también.

El escándalo en el seno de la familia socialista portuguesa... ¿afectará también a las elecciones europeas?

Me temo que todo es extremadamente incierto y depende de muchos factores. ¿Cuáles son las acusaciones y hasta qué punto son verosímiles? Si se perciben como serias y plausibles, la opinión pública puede castigar a los socialistas, incluso con un nuevo liderazgo. Pero si no, esto puede cambiar poco. ¿Quién sucede a Costa? Varias figuras están en línea, pero a pesar de la pérdida de popularidad de Costa en el último año, es probable que ninguno de sus posibles sucesores una a la base socialista de la misma manera, y estas divisiones suelen tener un precio electoral, en particular la desmovilización. Además, el electorado portugués ha demostrado en el pasado ser extremadamente sensible a las características de los candidatos, por lo que quién venga después puede determinar mucho.