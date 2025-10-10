"Fue un verdadero héroe estadounidense": Trump recupera el Día de Colón en pleno Día de la Hispanidad

Lo prometió y lo ha ejecutado. El presidente de EE UU, Donald Trump, ha proclamado que este 13 de octubre será el Día de Colón en el país norteamericano, el Columbus Day. Esta fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, aunque en Estados Unidos se celebra el 13 de octubre, y no el 12 de Octubre, como es el caso del Día de la Hispanidad en España.

En su proclamación, Donald Trump asegura que Colón nació en Génova, en Italia, pero también hace una referencia al papel de la Corona española. "Comisionado por los Reyes Católicos de España, Colón y su tripulación abordaron tres pequeñas naves —la Niña, la Pinta y la Santa María— para emprender una peligrosa travesía por el Atlántico. Lo guiaba una noble misión: descubrir una nueva ruta comercial hacia Asia, glorificar a España y difundir el Evangelio de Jesucristo a tierras lejanas", escribe el líder republicano.

La decisión de Trump no está exenta de polémica. La proclamación de este 13 de octubre como un Columbus Day en realidad es una efeméride que se dejó de celebrar en EE UU en pos de atender las demandas de colectivos indígenas.

"Escandalosamente, en los últimos años, Cristóbal Colón ha sido el blanco principal de una campaña despiadada para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes y atacar nuestro patrimonio. Ante nuestros propios ojos, radicales de izquierda derribaron sus estatuas, vandalizaron sus monumentos, mancharon su reputación y buscaron exiliarlo de nuestros espacios públicos", insiste el controvertido presidente de EE UU, quien asegura que bajo su "liderazgo" esos días "han terminado". "Nuestra nación ahora se regirá por una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe estadounidense, y todos los ciudadanos están eternamente en deuda con su incansable determinación.

Además de considerarlo héroe estadounidense, el mandatario también aprovecha para hacer una referencia a los italoamericanos que "como él" han contribuido "a la cultura y estilo de vida de EE UU". "Hasta el día de hoy, Estados Unidos e Italia comparten un vínculo especial arraigado en los valores intemporales de la fe, la familia y la libertad. Mi Administración espera fortalecer nuestra larga e histórica amistad en los años venideros". De este modo, el Columbus Day se convierte en un inesperado guiño al Gobierno de Giorgia Meloni en Italia.

"En virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo el 13 de octubre de 2025 como el Día de Colón. Insto al pueblo estadounidense a conmemorar este día con ceremonias y actividades apropiadas. También ordeno que la bandera de los Estados Unidos se exhiba en todos los edificios públicos en la fecha señalada en honor al gran Cristóbal Colón y a todos los que contribuyeron a la construcción de nuestra nación", concluye el presidente estadounidense.