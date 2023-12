Las fuerzas armadas de Ucrania: "Los F-16 pueden marcar un antes y un después en esta guerra"

Las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan la llegada de los primeros aviones de combate estadounidenses F-16 como agua de mayo. Los expertos militares creen que estos cazas pueden contrarrestar la superioridad de la aviación rusa en Ucrania, donde solo poseen viejos cazas y muchos de la era soviética. El portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas, Yuri Ignat, ha considerado que la llegada de los F-16 "pueden marcar un antes y un después en el transcurso de esta guerra", pues a pesar de que la aviación ucraniana repele regularmente los ataques rusos estos cazas estadounidenses tiene mayor precisión y efectividad.

"Nos gustaría utilizar armas occidentales adaptadas al equipamiento soviético en los aviones estadounidenses. La efectividad aumentará con su uso desde aviones F-16", ha dicho el portavoz del Ejército ucraniano Yuri Ignat, quien afirma que Rusia dispone de drones suficientes para seguir atacando todos los días a través de varias direcciones, a pesar de la imposición de sanciones por parte de los socios de Kiev. El portavoz del Ejército aseguró que "el enemigo está acumulando ciertos medios. Estamos hablando de misiles de crucero, en particular de misiles balísticos, me refiero al Iskander M". "Estas cosas que han sucedido recientemente no son la primera vez que las experimentamos. Ahora, más cerca del invierno, el enemigo comenzó a utilizar misiles aéreos, en particular Kh-101, Kh-555, (...) pero todavía hay drones, ahora tienen suficientes drones para atacar a Ucrania todos los días desde diferentes direcciones".

Los F-16 que irán a Ucrania han comenzado a llegar a los campos de entrenamiento a Rumanía, Dinamarca y Estados Unidos. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhnyi, dijo en noviembre que los F-16 serán "menos útiles" ahora que hace un año porque Rusia ha tenido tiempo de mejorar sus defensas aéreas.

Hasta el momento no se ha informado sobre el número de F-16 que irán a Ucrania, ni el modelo. Los expertos creen que su relevancia estará condicionada por varios factores, entre ellos la versión de los aviones entregados y especialmente de sus armas. Los F-16 pueden lanzar misiles modernos, como el AIM-120, que pueden alcanzar objetivos sin necesidad de que el lanzador esté en la línea de visión de el objetivo. Los F-16 y los aviones occidentales, además, son más intuitivos para los pilotos, con controles y pantallas más claras, lo que constituye un avance importante con respecto a los aviones rusos.

Los F-16 permitirán al ejército de Ucrania obtener un mayor rendimiento del que ofrecen ahora los MiG-29, Su-24 y Su-25 que Ucrania posee de la era soviética. El radar MiG-29 posee un alcance más corto en comparación con el del F-16. Los aviones rusos pueden detectar los MiG-29 de Ucrania "mucho más lejos de lo que los ucranianos pueden detectar los aviones rusos", dijo Kelly Grieco, investigadora principal del Centro Stimson, citada por la agencia Reuters. Los radares más potentes del F-16 reducirán la desventaja del radar pero "no la cerrarán".

En las últimas décadas se han fabricado y vendido más de 4.600 F-16 en más de veinte países en configuraciones diferentes diseñadas por el fabricante Lockheed Martin. Desde su introducción a finales de la década de 1970, el F-16 ha sido mejorado para realizar muchas misiones. En la Guerra del Golfo en 1990, los F-16 realizaban misiones regulares de ataque terrestre con misiles, bombas y armas antirradar. Aunque el MiG-29 puede realizar algunas misiones rudimentarias aire-tierra, no está hecho para esa tarea, dijo Peter Layton, miembro visitante del Griffith Asia Institute y ex oficial de la Real Fuerza Aérea Australiana a Reuters.