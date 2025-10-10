Trump cumple su amenaza y empieza a despedir a funcionarios en EE UU por el cierre gubernamental

El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, anunció este viernes en la red social X el inicio de despidos “significativos” en la administración pública. La medida se produce en medio del cierre gubernamental que afecta a cientos de miles de funcionarios, consecuencia del bloqueo entre el Partido Republicano, encabezado por el presidente Donald Trump, y la oposición demócrata, incapaces de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto federal.

Desde el comienzo del cierre, gran parte de los empleados federales han sido enviados a licencia sin sueldo por considerarse que ejercen “funciones no esenciales”. El Ejecutivo atribuye los despidos al desacuerdo con el Congreso, donde los demócratas se oponen a la prórroga presupuestaria propuesta por los republicanos. Estos defienden la continuación del actual nivel de gasto, mientras que la oposición exige ampliar los subsidios a los programas de seguro médico para familias con bajos ingresos.

El presidente del presupuesto señaló que el impacto económico podría intensificarse si el bloqueo persiste. Hasta el momento, tanto los más de 2,3 millones de funcionarios federales como los 1,3 millones de militares afectados permanecen sin cobrar sus salarios. Se prevé que el próximo miércoles se incumpla el primer pago a las fuerzas armadas, una situación que podría aumentar la presión sobre el Congreso y la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo.

Desacuerdo político y efectos del cierre

Aunque el Partido Republicano cuenta con mayoría en ambas cámaras, el sistema del Senado exige 60 votos sobre 100 para aprobar el presupuesto, lo que obliga a buscar respaldo entre la oposición. Hasta ahora, solo tres senadores demócratas han apoyado la propuesta republicana, mientras que se necesitarían al menos ocho. La Casa Blanca confía en que el desgaste económico impulse nuevas adhesiones en los próximos días.

El cierre del Gobierno estadounidense constituye uno de los mayores bloqueos administrativos recientes y amenaza con paralizar servicios esenciales si no se restablece la financiación. Las medidas adoptadas reflejan la intensidad del enfrentamiento político en Washington en torno a las prioridades de gasto y los programas sociales.